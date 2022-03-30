نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع كوب خل وقولي وداعاً لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض ونتيجة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القدم من أكثر الاجزاء في الجسم التي تتعرض للتشقق والجفاف والأسمرار وذلك بسبب قلة العناية بها بالرغم من أن العناية بالقدمين تجعل مظهرهما صحي وجميل, ولذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة العناية بالقدمين في البيت بسهولة بمكونات طبيعية موجودة في البيت دون الحاجة الي الذهاب الي صالون تجميل للقيام بجلسة تنظيف للقدمين ولذلك سنوضح خلال السطور التالية كيفية التخلص من تشققات القدمين واليدين بسهولة وتفتيحهما.

وصفة الخل السحرية للقضاء على تشققات القدمين بسرعة

وصفة الخل مع صفار البيض من افضل الوصفات التي يمكن استخدامها للقدمين وذلك بسبب قدرتها على تغذية الجلد وإزالة أي تشققات وترطيب الجلد وبالتالي فهي تحول الجلد الخشن الي ناعم ويتم تحضير هذه الوصفة بوضع صفار بيضة ويوضع عليها معلقة خميرة وربع كوب من الخل ويقلب كل منهم معا ويوزع الخليط على القدم وبعد أن يجف يتم تقشيره من القدم وترطيب القدم جيدا.

كيفية التخلص من جفاف وتشقق القدمين واليدين في البيت بالفازلين والليمون

الفازلين من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد منها للجلد حيث يساعد في تبيض القدمين بشكل جيد واليدين أيضا, و يساعد في التخلص من أثار الشمس, ويقلل من التشققات ويساعد في تقشير طبقة الجلد الخشنة والتي تكون متشققة, ويساعد في الحفاظ على الجلد رطب لأطول فترة ويمكن تحضير وصفة الفازلين كالتالي:-

يتم وضع معلقة من الفازلين مع معلقتين من عصير الليمون وهو من المكونات التي تعمل على تبيض الجلد بشكل فعال وسريع.

يوضع على الخليط معلقة من الملح ومعلقة من القهوة وهذا المكونان يعملان على تقشير الجلد بشكل خفيف وبالتالي التخلص من اي تشققات.

تقلب المكونات معًا وقبل وضع الخليط على القدمين او اليدين يتم وضعهما في كمية من الماء الساخن المضاف عليها معلقة بيكنج بودر ومعلقة خل لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم تجفيفهما.

يوضع خليط الفازلين على القدمين واليدين مع التدليك لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يتم شطف الخلطة وباستخدام الحجر الخاص بتنظيف القدم ويتم تقشير الكعب مرة اخري

طريقة للتخلص من تشققات القدمين بالملح

يمكن التخلص من تشققات القدمين والاسمرار بسهوله باستخدام الملح عن طرق

نقوم بوضع ملعقة من الملح مع ملعقة من الفازلين الطبي مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من القهوة ثم قومي بمزج المكونات معا واضيفي ثلاث ملاعق من الليمون ثم قومي بوضع القدمين في ماء به ملح وملعقة من خل التفاح ثم قومي بتجفف القدمين ثم بعد ذلك قومي بوضع الخلطة السحرية للتخلص من سواد وتشققات للقدمين بسرعة الصاروخ وفي وقت قصير