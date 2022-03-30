أسرع طريقة عمل عيش سحور رمضان على أصوله بطعم رائع وشهي

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عيش البلدي وعيش البكاكين من أفضل أنواع المخبوزات شهر رمضان الكريم، ويرغب الكثيرون في تناولها على مائدة سحور رمضان ويختلف طريقة صنع الخبز من طرق متنوعة ومختلفة، وحيث نجد مكونات أساسية في العيش السحور الحليب والسمنة لتميزها بطعم الفلاحي الأصلي، واليكم طريقة عمل أسرع عيش سحور رمضان على أصوله بطعم رائع وشهي. أسرع طريقة عمل عيش سحور رمضان بطعم رائع وشهي المقادير 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

كوب واحد من الحليب الدافيء

كوب زبادى كامل الدسم

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقتين من الحليب البودره

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من السكر

قليل من الملح طريقة تحضير عيش سحور رمضان نحضر وعاء كبير ونضع المكونات الجافة الدقيق والخميرة والسكر والملح والحليب البودره ونقلب المكونات جيداً بعد ذلك نضع الزبدة والزبادي ونقلب المكونات ونضيف الحليب الدافيء تدريجي ونخلط المكونات العجين حتي تتجانس مع بعضها حتي تكون ملمس ناعم وتترك لمدة نصف ساعة لكي تتخمر في مكان دافيء بعد ذلك نقطع العجين إلى كرات صغيرة وتغطي بقطعة بالقماشة وتترك لكي ترتاح قليلا نحضر قليل من الدقيق ونفرد العجين بسمك رفيع وترص على قطعة القماشة نظيفة وهكذا نقوم حتي نعمل جميع الكمية وتترك حتي ترتاح بضع دقائق أخري نسخن مقلاة كبيرة ونقوم باضافة العيش حتي يتنفخ من كل الجوانب وينضج ويحمر وبالهنا وبالصحة والراحة أحلي طريقة عمل عيش بكاكين في سحور رمضان المقادير كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات

كوب كبير من الزبادي

نصف كوب من السمنة والزيت

ملعقتين كبيرة من الحليب البودره

ملعقتين من القشطة البلدي

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة من البيكنج بودر

قليل من الملح

ماء دافيء للعجن طريقة التحضير عيش البكاكين لسحور رمضان نقوم بتحضير المياة مع السكر والخميرة ونقلب المكونات حتي تذوب وتترك على جنب نحضر وعاء ونضع الدقيق والحليب البودره والملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات نضيف القشطة والخميرة والسمنة والزيت ونقلب المكونات جيداً تترك العجين حتي تتخمر لمدة ساعة ونحضر صينية وتقطع العجين ألى كور صغيرة تفرد العجين وترص في صينية وتترك حتي الانتهاء من الكمية نحضر مقلاة سخنة ونضع العيش البكاكين حتي يستوى تماما وينضج عمر شويل - جدة أسرع طريقة عمل عيش سحور رمضان على أصوله بطعم رائع وشهي - ثقفني

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