نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبيض المسلوق اعملي أحلى كفتة شهية بطعم مميز وبأقل تكلفة في البيت في المقال التالي
تعد الكفتة بالبيض المسلوق من الأطباق المميزة التي يقبل عليها الصغار والكبار وهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تحتوي على اللحم والبيض، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ورائع ومختلف حتى يتم التنوع في تحضير الوجبات ويتم تناولها بجانب سلطة الطحينة والأرز، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في كل بيت، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير، كما تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة بالبيض المسلوق بطعم مميز في البيت.
مقادير عمل كفتة بالبيض المسلوق
لتحضير الكفتة بالبيض المسلوق يجب توافر عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ٥ حبات من البيض المسلوق.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من البقسماط المطحون.
- حبة متوسطة من البصل.
- ٤ ملاعق كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- بيضة مخفوقة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير الكفتة بالبيض المسلوق يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضيرها في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم ببشر البصل حتى يصبح ناعما، ثم نقوم بخلط اللحم بالبصل مع تتبيله بالملح والفلفل وبهارات اللحم مع العجن حتى تتداخل المكونات.
- بعد ذلك تدهن اليد بالزيت ونقسم العجينة إلى ٥ كرات متساوية، ثم نأخذ كرة واحدة ونقوم بعمل حفرة بداخلها ثم نضع بها البيضة ونغلقها جيداً وهكذا في باقي الكمية.
- ثم توضع الكفتة بداخل البيض المخفوق ثم توضع بالبقسماط، ثم نقوم بتسخين الزيت والسمن في المقلاة ونقوم بقلي الكفتة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها على ورق مطبخ حتى تمتص الزيت، وتوضع على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب الأرز والسلطات والمخللات.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كفتة بالبيض المسلوق لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.
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