نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 5 طرق لإنقاص الوزن بدون ريجيم أو حرمان من تناول الطعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحاول العديد من الأشخاص إنقاص الوزن عن طريق تقليل حجم أو عدد الوجبات التي يتناولونها في الحقيقة، هناك أشخاص يستمتعون بأشياء معينة أو مدمنون عليها، ولذلك يعد منعهم من تناول الطعام أمرًا معذبًا لمثل هؤلاء الأشخاص، ويصبح من الصعب للغاية أن يسير علي نظام غذائي أو يقوم بعمل ريجيم لذلك يلجأ الي وسائل أخري لانقاص الوزن.

1. شارك بأطباق طعام متواضعة.

تسمح لك الأطباق الصغيرة باستهلاك الأطعمة التي تستمتع بها مع استهلاك حصص أقل، وفقًا للباحثين في جامعة جرونينجن ، فإن 70 بالمائة من الأطباق التي تبدو ممتلئة أكثر شيوعًا أثناء تناول الطعام، نتيجة لذلك ، قد يعطي استخدام الأطباق الصغيرة الانطباع بأن صحنك ممتلئ، ومع ذلك إذا تركت حصصًا قياسية في الطبق، فسوف يأكلون أكثر قليلاً. يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية.

2. اختر الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل خبز القمح

مع إرضاء الرغبة المستمرة في تناول الطعام، من الجيد استبدال الكربوهيدرات تدريجيًا بأطعمة القمح الكامل (القمح الكامل)، استبدل الأرز الأبيض أو الخبز الطازج بالأرز الأحمر وخبز القمح الكامل الأرز الأحمر والأرز بالأرز الأحمر، حيث يعتبر القمح والأطعمة المصنوعة من الحبوب آمنة عند تناولها بكميات كبيرة. علاوة على ذلك ، قد تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على شبع جسمك لفترة أطول ، مما يجعله أداة فعالة لفقدان الوزن.

3. استبدل الخيار الصحي بالوجبات السكرية.

إن تقليل السكر هو أحد الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل إنقاص الوزن قد يكون هذا أمرًا صعبًا بالنسبة لمن يحبون الحلويات لكن لا داعي للذعر لا يزال بإمكانك تناول وجبات سكرية عن طريق استبدال السكر بالمحليات الطبيعية مثل محليات ستيفيا من الأوراق، ستيفيا النبات هو مُحلي طبيعي خالٍ من السكر ولا يحتوي على سعرات حرارية، مما يجعله مثاليًا لمرضى السكر والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا علاوة على ذلك فإن أوراق ستيفيا لها نكهة أكثر حلاوة من السكر، مما يجعلها مناسبة ومغذية وآمنة لأولئك الذين يستمتعون بالأطباق السكرية.

5. زيادة عدد العناصر الغنية بالبروتين في قائمتك اليومية.

هذه من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن وزيادة كتلة العضلات في الجسم تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء والدجاج والحليب ضرورية في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء محاولة إنقاص الوزن لتجنب اللياقة البدنية النحيلة مع الدهون الزائدة، يجب تحديد مواعيد الوجبات كل 3-4 ساعات وفقًا للخبراء هدفها هو الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وصحة جسمك.

4. قبل الأكل بشرب كأسين من الماء.

سيساعدك شرب كوبين من الماء قبل الوجبة على الشعور بالشبع أثناء تناول الطعام حيث هناك إستراتيجية أخرى لتقليل تناول الطعام وفقدان الوزن وهي شرب المزيد من الماءوفقًا لعدة دراسات ، تبين أن عادة شرب كمية كافية من الماء قبل الأكل تساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على إنقاص الوزن.

يمكنك إضافة بروتين يكون قليل الدسم الي وجباتك،ل حيث أنها سوف تساعدك على أن تشعر بالشبع وذلك لفترة أطول، فيمكن للشخص أن يجرب الزبادي لأنها تعتبر قليلة الدسم مع البيض أو اللحوم الخالية من الدهون أو الفاصوليا ويوصي الخبراء أيضًا بتناول وجبات صغيرة متكررة وفحوصات سكر الدم (كل 3 إلى 4 ساعات) للحفاظ على نسبة السكر في الدم ثابتة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.