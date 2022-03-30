طريقة تحضير شاي الأعشاب المعجزة للقضاء على السعال ونزلات البرد والإنفلونزا

طريقة تحضير شاي الأعشاب لعلاج السعال والبرد والانفلونزا وهي هامة للكثير من الأشخاص، هناك الكثيرون يحتاجون الي مساعدة طفل يعاني من السعال في منتصف الليل أو انسداد الأنف وسيلان الأنف حيث يستخدم للمساعدة في تخفيف الأعراض المزعجة للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، يمكنك تحضير شاي الأعشاب الخاص بك والذي يحتوي على قائمة أعشاب خاصة مقاومة البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى معلومات عن آثارها العلاجية وكيفية الاستفادة منها.

شاي الأعشاب لعلاج السعال والبرد والانفلونزا

لتحضير شاي عشبي في البيت باستخدام الأعشاب في مكافحة البرد والإنفلونزا أعلاه، تستخدم أوراق النباتات. يمكنك تحضير شاي بالعشب فقط أو إضافته إلى شاي أساسي مثل الشاي الأخضر أو شاي البابونج حسب الرغبة، يمكنك إضافة عصير الليمون أو العسل أو أي مُحلي آخر، من ناحية أخرى ، فإن معظم أنواع شاي الأعشاب طعمها جيد إلى حد ما بمفردها يمكن جعل معظم أنواع الشاي أكثر جاذبية للأطفال بإضافة القليل من العسل، ولكن لا يُنصح باستخدام العسل للأطفال دون سن الثانية.

طريقة تحضير شاي الأعشاب لعلاج السعال والبرد

يُفضل تناول المشروب وهو لا يزال ساخنًا إذا كنت تعالج السعال أو البرد أو الأنفلونزا بطبيعة الحال ، يجب تبريد الشاي المخمر للأطفال إلى درجة حرارة آمنة قبل تناوله.

المكونات:

الماء المغلي

عصير الليمون

العسل

الشاي الأخضر أو شاي البابونج كشاي أساس (اختياري)

يمكنك استخدام الأعشاب الطازجة أو المجففة. استخدم حفنة صغيرة من الأعشاب كبيرة الأوراق أو 2-3 أغصان من الأعشاب صغيرة الأوراق لكل كوب شاي مطلوب، هذا يعادل حوالي ملعقة أعشاب لكل كوب ماء. مزق النباتات ذات الأوراق الكبيرة برفق للسماح للمواد الكيميائية النباتية بالانتشار بحرية أكبر في الماء. صب الماء المغلي فوق الأعشاب في إبريق الشاي أو كوب الشاي للاحتفاظ بالزيوت المتطايرة بالداخل، قم بتغطية إبريق الشاي بغطاء أو قم بتغطية فنجان الشاي بصحن اتركي النقع لمدة خمس دقائق على الأقل. يمكنك تصفية الأعشاب أثناء سكب الشاي في فنجان إذا كنت تستخدم إبريق الشاي. إذا كنت قد صنعت الشاي في فنجان ، اترك الأعشاب تغرق في القاع. إذا رغبت في ذلك ، قم التحلية حسب الرغبة.

يعتبر مشروب شاي الاعشاب مصنوع عن طريق نقع أو استخراج الأعشاب الطبية أو التوابل أو النباتات الطبية الأخرى في الماء الساخن، وعادةً لا يحتوي على مادة الكافيين، تُصنع هذه المشروبات من القهوة الحقيقية (الأسود ، الأخضر ، الأبيض ، الأصفر ، أولونغ ، إلخ ، المصنوعة من أوراق نبات الشاي ، كاميليا سينينسيس)، وكذلك القهوة منزوعة الكافيين. بالإضافة إلى كونه مشروبًا، يستخدم شاي الأعشاب لخصائصه الطبية المزعومة.