نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي محلات الحلويات والسر في لونها وطعهما المميز في المقال التالي

الكنافة من حلويات رمضان المشهورة والتي يعشقها الجميع صغاراً وكباراً، ويتم تحضيرها بعدة طرق لذيذة من أشهرها الكنافة بالقشطة والتي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة مكوناتها التالي: طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة المجمدة.

ربع كيلو من السمنة المذابة.

كوبين من الحليب.

كوب من الكريمة السائلة.

ثلث كوب من النشا.

ربع كوب من السكر.

كوبان من القطر البارد.

فستق مجروش للزينة.

قشطة. طريقة التحضير نخلط النشا والحليب سوياً ثم نرفع الخليط على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان نضيف الكريمة ونقلب مرة أخرى ونترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية فرن وندهنها بالقليل من السمنة المذابة.

نقطع الكنافة إلى قطع صغيرة ثم نضيف لها السكر والسمنة ونخلط جيداً.

نحضر صينية الفرن ونضع فيها نصف كمية الكنافة ونضغط جيداً.

نوزع طبقة الكريمة فوق الكنافة ثم نوزع بقية الكنافة فوق الكريمة.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نخرجها ونوزع عليها القطر وهي ساخنة ثم نغطيها.

نقطع الكنافة ونوزع عليها الفستق ثم نقدمها أسهل طريقة لعمل الكنافة بالقشطة زي المحلات يمكن عمل الكنافة بنفس المكونات لكن بطريقة أخرى وهي: نوزع ثلاثة أرباع الكنافة المخلوطة بالسمنة والسكر في صينية الفرن ثم نوزع عليها كمية من الفستق المجروش حسب الرغبة.

نوزع بقية الكنافة فوق الفستق ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونوزعها عليها القطر وهي ساخنة ثم نوزع القشطة.

نوزع بقية الفستق فوق القشطة ونضغط على الكنافة ضغطاً خفيفاً.

ندخل الكنافة في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نخرجها ونقدمها. أسرار عمل الكنافة بالكريمة كما يوجد طريقة اخرى لعمل الكنافة بالكريمة وهي رولات الكنافة، نستخدم في هذه الطريقة نفس المكونات لكن يجب أن تكون الكنافة طازجة وغير مقطعة، ويتم عمل التالي: نأخذ كمية من عجينة الكنافة ونفردها بشكل طولي على صينية مدهونة بالسمن ثم ندهنها بالقليل من السمن ونوزع عليها السكر. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي محلات الحلويات والسر في لونها وطعهما المميز - ثقفني

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