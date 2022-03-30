نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل المضادات الحيوية الطبيعية بديل للأدوية وتعالج الفيروسات والبكتريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المضادات الحيوية من روائع الطب المعاصر، حيث يعود تاريخها إلى اكتشاف البنسلين الذيي تم في عام 1928، كانت المضادات الحيوية متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم حوالي عام 1940، مما شجع الأطباء والمرضى على تجاهل المضادات الحيوية الطبيعية وتجنبها في علاج الأمراض مثل تلك التي عولجت بزيت السمك وزيت كبد الحوت في العصور القديمة، أدى هذا التحول الكبير في النهج الطبي في العقود الأخيرة إلى تعاطي المضادات الحيوية عن طريق الإفراط في الاستغناء عنها وتناولها ، مما أدى إلى زيادة مقاومة المضادات الحيوية وعدم الاستجابة للبكتيريا المعروفة باسم TDR (المقاومة الكاملة للأدوية).

مصادر المضادات الحيوية الطبيعية

زيت الأوريجانو

هناك حوالي 40 نوعًا مميزًا من الأوريجانو، لكن الأوريجانو البري لديه أكبر وأقوى تأثير طبي مضاد للعدوى.

الاستخدامات.

علاج فطريات القدم والأظافر حيث قم بنقع قدميك في كمية متواضعة من الماء مع ملعقة من زيت الأوريجانو، يمكن تخفيف الزيت العضوي عن طريق وضع قطرة في ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتطبيق المزيج الناتج مباشرة على الأظافر والجلد.

علاج الطفيليات والعدوى حيث قم بتخفيف الزيت كما هو موصوف سابقًا، ضع السائل تحت لسانك لبضع دقائق، ثم ابصقه ، وكرر هذه الخطوة أربع مرات في اليوم على الأقل.

علاج التهاب الجيوب الأنفية قم ضع بضع قطرات من الأوريجانو على الماء الساخن واستنشق البخار.

الفلفل الحار.

يعتبر توابل قوية تم استخدامها لآلاف السنين لخصائصها المضادة للعدوى والمضادة للعلاج، هذه الميزة هي أكثر من مجرد استخدام شائع قديم ؛ كما أن له تأثير مضاد ومضاد حيوي مثبت علميًا، يعتبر الفلفل مفيدًا بشكل خاص في علاج التهابات المهبلية المنتشرة على نطاق واسع عند النساء، وفقًا لإحدى الدراسات التي اكتشفت أن زيت الفلفل فعال كمضاد للفطريات والبكتيريا المسببة لهذا المرض، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تخفيف زيت الفلفل بزيت الزيتون لما له من تأثير حارق عند ملامسته للجلد في البداية، يمكن أيضًا استخدام الفلفل في المنزل للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب تهيج الحلق.

مستخلص بذور الجريب فروت

تم تحديد مستخلص بذور الجريب فروت كمضاد حيوي طبيعي فعال للغاية ضد العدوى الأكثر شيوعًا وفقًا لإحدى الدراسات، تعمل قطرة مركزة من مستخلص العنب الغريب كمضاد حيوي لمجموعة متنوعة من الجراثيم. تم استخدامه كمضاد حيوي موضعي وكعلاج منزلي للسيطرة الفعالة على الثآليل.

ثوم.

على المستوى الشخصي ، يُفضل الثوم بين جميع المضادات الحيوية وهو آمن للاستخدام الداخلي والسبب في ذلك أنه قادر على قتل العدوى ليس فقط البكتيريا، ولكن حتى الفطريات والفيروسات يمكن القضاء عليها دون الإضرار بالبكتيريا الطبيعية الصحية الموجودة في الأمعاء، يحتوي الثوم على مواد كيميائية نباتية بالإضافة إلى الكبريت الذي يرتبط بالمعادن الثقيلة الخطيرة مثل الرصاص والكادميوم ويهيئها للتخلص من الجسم.

للثوم خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

يعزز تأثيره نمو البكتيريا الجيدة في القولون ، مما يجعله بروبيوتيك.

الثوم يساعد في منع أكسدة الدهون.

الثوم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب ويزيل تلف الحمض النووي.

يقي من تأثيرات عدة أنواع من الإشعاع وأشعة الشمس.

الثوم فعال ضد الديدان والطفيليات.

له فوائد عديدة للجهاز الهضمي.

تأتي المضادات الحيوية في أشكال مختلفة وهي فعالة ضد مجموعة متنوعة من البكتيريا والطفيليات. يصف الأطباء المضادات الحيوية اعتمادًا على نوع الجرثومة (البكتيريا أو الطفيليات) التي تسببت في الإصابة من ناحية أخرى، لا تعالج المضادات الحيوية الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الحلق، كما أنها لا تعالج الالتهابات البكتيرية، لكنها أصبحت من أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا اليوم بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وسوء استخدامها، علاوة على ذلك، فإن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يقتل البكتيريا المعوية المفيدة التي تتداخل مع دفاعات الجسم الطبيعية وتسبب آثارًا جانبية مثل الإسهال والانتفاخ والغثيان.