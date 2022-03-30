تعتبر كفتة البطاطس من الأطباق الشهية اللذيذة التي تتميز بمذاق وطعم لا يقاوم وسهلة التحضير، ويمكن تقديمها مع المكرونة والصلصة لكن النساء لديهن مشكلة في طريقة تحضيرها في البيت، وحيث أن مكوناتها اقتصادية ومتوافره في كل بيت، واليكم أسرار واسرع طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بمكونات اقتصادية

كفتة البطاطس من الوصفات لذيذة واقتصادية مليئة بالأحماض الأمينية والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى، تحضيرهل بكل سهولة ويسر وطعم المقرمش ويمكنك خبزه في الفرن، يمكن أن يتم ذلك في بضع خطوات سهلة، يمكنك عمل كفتة لذيذة من البطاطس المهروسة المقرمشة من الصفربكل سهولة وبحشوات متنوعة من اللحم المحشي أو الجبن المتنوعة، وتقديمها كوجبة مغذية.

أسرع طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة الشهية بمكونات اقتصادية في البيت

المكونات

2 عدد حجم كبير بطاطس

ملعقة صغيرة دقيق

بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة

شبت مفروم

2 عدد بصل أخضر مفروم

2 فصوص ثوم مفروم

ملعقتين كزبرة ناعمة

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة فلفل أسود

بيضة واحدة

كوب دقيق منخول ناعم للتغطية

طريقة تحضير كفتة البطاطس الشهية

أولاً نقوم بغسل البطاطس جيداً وتقشر ونضعها في وعاء غويط بالماء على النار حتي يغلي ويستوي تماماً نقوم برفع البطاطس من على النار ونصفيه من الماء حتي يبرد ونقوم بهرسه بالشوكة نضيف عليها البيضة والدقيق والبصل الأخضر والبقدونس والكزبرة والشبت والثوم ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها نضيف على مكونات البطاطس الملح والفلفل الأسود والكركم والكزبرة ونخلط المكونات جيداً نقوم بتشكيل البطاطس على حسب الرغبة سواء كور أو على شكل أصابع كفتة متوسطة الحجم نحضر مقلاة غويطة مملوء من الزيت الغزير ونتركها على النار حتي يسخن بعد ذلك نضيف كفتة البطاطس بالدقيق ثم توضع في الزيت وتقلب حتي تنضج وتصبح لونها ذهبي وتوضع على ورق المطبخ وتقدم بالف هنا وشفاء.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن المقرمشة

المكونات

5 عدد بطاطس مسلوقة

3 عدد بيض

بصلة مفرومة ناعمة

واحد من الفلفل الأخضر

4 عدد طماطم

بهارات حسب الرغبة

ملعقة صغيرة ثوم بودره

شرائح جبنة موزاريلا

جبنة شيدر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالجبن المقرمشة

نقوم بهرس البطاطس جيداً ونضيف البهارات والملح والفلفل الأسود والثوم البودره نخلط المكونات حتي الحصول على خليط متجانس ونقوم بتشكيلها إلى أصابع أو كرات نقوم باضافة الحشو في المنتصف بالجبنة الشيدر والموزاريلا نضعها في صينة مدهونة زيت ونحضر مقلاة على النار ونضيف البصل وعصير الطماطم والبهارات ونقلب ونضعها في الصينية على وجه البطاطس ونصب فوقها الجبن وتدخل الفرن حتي تنضج تماماً

كفتة البطاطس وصفة لذيذة وغير مكلفة مليئة بالأحماض الأمينية والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى، حضري المقرمش باللحم أو الجبن، لكن النساء دائماً ما يواجهن مشكلة عند صنع الكفتة من البطاطس، ومن أكثر المشاكل شيوعاً عدم تماسك الكفتة أثناء عملية القلي ، والذي ينتج عن عدم تغليف الكفتة من البطاطس كفتة بالطحين ضعه في البيض وقم بتغطيته بفتات الخبز.