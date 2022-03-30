فطائر حلوة مقلية بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز

فطائر حلوة مقلية ، من ألذ وأشهى الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر حلوة مقلية بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات فطائر حلوة مقلية

تتكون فطائر حلوة مقلية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زيت للقلي.

للتزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة.

شوكولاتة داكنة مذابة.

حلوى.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر حلوة مقلية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والفانيليا والسكر والبيضة والخميرة الفورية والزبدة، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بور ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية وتلتصق باليد.

ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك العجينة بعد اختمارها ونضعها على سط مرشوش بالدقيق.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد الكرة الأولى بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بسمك متوسط، ثم نقطع إحدى الفطيرتين بقطاعة النجمة.

بعد ذلك نغطي الفطائر بفوطة مطبخ ونتركهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة.

ثم نفرد الكرة الثانية بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بسمك متوسط، ثم نقطعها بكوب دوائر.

ثم نقطع جزء من كل دائرة بالكوب لكي تصبح الدوائر على شكل هلال.

بعد ذلك نغطيهم بفوطة مطبخ ونتركهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة إلى متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه الفطائر بعدما ارتاحت وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.

بعد ذلك نخرج الفطائر من الزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نغمس جهة واحدة من الفطائر في الشوكولاتة البيضاء المذابة ونتركهم حتى تتجمد الشوكولاتة.

ثم نحضر كيس ونملئه بالشوكولاتة الداكنة المذابة، ثم نقطع طرفه ونزين به الفطائر بكتابة رمضان كريم على الفطائر أو رسم فوانيس أو كما ترغبون.

بعد ذلك نوزع على الفطائر الحلوى.

ثم نقدم فطائر حلوة مقلية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على فوائد هامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: