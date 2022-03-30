في دقيقتين.. أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات احلي من محلات البيتزا المشهورة

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طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية ب ٣ مكونات لها خطوات بسيطة جدا من الممكن أن تتبعيها لعمل نوع الجبن الموتزريلا وبأعلى مستوى من الجودة، وتعتبر طريقة التحضير الآتية من الطرق السريعة والمثالية لعمل الموتزريلا والتي من الممكن أن تستعمل في عمل كل أنواع المعجنات والتي تكون في حاجة إلى استعمال الموتزريلا المطاطي، وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات عن المكونات الثلاث التي تساعد في عمل وصفة الموتزريلا مع توضيح الخطوات المتبعة لتحضير هذا النوع من الجبن.
طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية ب ٣ مكونات
طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية من أقوى ما يمكن أن يتم اتباعه لعمل أفضل نوع من الجبن الموتزريلا وبسرعة وبأقل الإمكانات فقط ينبغي أن تتوفر بعض المكونات المنزلية، والتي تساعد في إنجاز مهمة التحضير لنوع الجبن المستخدم في العديد من الحشوات للفطائر وتستعمل بوجه خاص في تحضير أفضل الأنواع من البيتزا، ومن أهم تلك المقادير الأساسية والتي من الممكن أن تستخدم لعمل الجبن من نوع موتزريلا والتي تعد من أكثر أنواع الأجبان استعمالا ما يلي في النقاط القادمة:
مكونات لعمل الجبنة الموتزريلا المطاطية
من الممكن أن يتم التحضير الجبنة الموتزريلا بالاستخدام لكل المكونات الآتية:
- لتر من الحليب.
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة من مكون عصير الليمون.
طريقة التحضير للوصفة
من أسهل الخطوات التحضيرية المتبعة ما يلي في النقاط القادمة لعمل أفضل نوع من مكون الجبن الموتزريلا :
- الخطوة الأولى تكون باستعمال وعاء ملائم.
- ضعي فيه الحليب مع تركه على نار هادئة للغليان.
- أضيفي الخل مع الليمون مع التقليب المستمر.
- نجد أن اللبن يتكتل وتزداد كمية تلك التكتلات من الحليب وحينها من الممكن أن تقومي بالتصفية لكل المكونات المتكتلة.
- بعد التصفية للمكونات من الحليب المتجبن والتخلص من أي سوائل زائدة يتم وضع الجبن في علبة ويتم تجميد الجبن بالفريزر.
- بعد تجمد الجبن تماما يتم بشره.
- حفظ الجبنة الموتزريلا المطاطية بعبوة ثلاجة محكمة الغلق وتحفظ بالفريزر بعد إتمام خطوة بشرها
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