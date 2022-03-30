نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص السينابون في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صوص السينابون ، من الصوصات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص السينابون.

مكونات صوص السينابون

بتكون هذا الصوص اللذيذ والمميز من مكونات بسيطة ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من السكر.

عبوة من الجبنة الكريمي.

مقدار ربع كوب من الزبدة الطرية.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص السينابون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بضرب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح قوام الصوص ناعم.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة الداكنة.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: