طريقة عمل الأكل الصيني بإلخضار مثل المطاعم الصينية بالضبط

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اليوم سوف نقدم إليكم طريقة عمل الأكل الصيني بالخضار والذي يمكن تجربته وإعداده فى المنزل بكل سهولة، وذلك من أجل تغير الروتين الأساسي الذي تعود عليه أفراد أسرتك، لذلك سوف نتعرف على كيفية إعداده فى المنزل مثل المطاعم الصينية المشهورة. مكونات الأرز الصيني المقلي بالخضار: 2 كوب من الأرز مسلوق.

نصف كوب بازيلاء مجمدة ومذوبة.

4 بيضات.

1 ملعقة صغيرة صوص صويا.

فلفل أسود.

نص كوب جزر مقطع إلي مكعبات صغيرة.

نصف كوب بصل أخضر مقطع.

1 ملعقة كبيرة صلصة محار.

بصلة مقطعة لمكعبات صغيرة.

نصف كوب فطر مقطع مكعبات صغيرة.

كمية صوص صويا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة وتسخينها ووضع الزيت نقوم بخفق البيض مع معلقة من وصوص الصويا وتقليبهم مع بعض. نقوم بوضع البيض في المقلاة وتقليبه حتي تحصل على قطع صغيرة بيض ثم نقوم بقفل النار. نقوم بوضع البصل، والجزر، وتقليبه على النار عالية ووضع الفطر، والبازيلاء وقليل من الصويا. نقوم بوضع الأرز المسلوق فى الزيت وصويا وتقليبه ووضع البيض وتقليبهم جيداً. نقوم بوضع البصل الأخضر، ورشه من الفلفل الأسود، وصوص المحار، وتقليبهم جيداً لمدة دقيقة ووضعه في أطباق التقديم. مكونات فيليه بالخضراوات: 4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

٥٠٠ جرام لحم مقطعة إلي شرائح رقيقة.

بصلة مقطعة إلي شرائح دائرية.

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.

1 حبة كبيرة مقطعة إلي شرائح فلفل أخضر.

1 حبة كبيرة مقطعة إلي شرائح فلفل أحمر.

1 حبة كبيرة مقطعة إلي شرائح فلفل أصفر.

10 حبات صغيرة فطر صحيح.

10 حبات فاصوليا خضراء طويلة.

1 حبة كبيرة جزر مقطعة عيدان رفيعة.

1 كوب قرنبيط مقطع.

2 كوب كرنب مفروم خشن.

عود بصل أخضر شرائح. مكونات خليط صويا: 2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

6 ملاعق كبيرة نشا.

1 كوب ماء.

نص كوب صلصة صويا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ووضع ملعقة كبيرة زيت ذرة على نار متوسطة ونقوم بإضافة اللحم على دفعات وتقليبه جيداً حتي يجف. نقوم بإخراج اللحم ونقوم بوضعها في طبق ونقوم بوضع القليل من الزيت في المقلاة وتشويح الخضراوات على نار قوية وإخراجها فوق اللحمة. نقوم بإحضار وعاء ووضع الصويا، والماء، والنشا، والفلفل، السكر، ومعجون الطماطم، والثوم، وتقليب المكونات حتي تحصلي على صلصة متجانسة. نقوم بوضع الخليط في المقلاة وتركه حتي يغلي مع التقليب المستمر حتي يصبح سميكا بعض الشي. نقوم بوضع اللحم والخضروات على الصلصة وتركها على النار لبعض الوقت وتقليب الخليط ووضع اللحم، والخضار في طبق التقديم وبصل أخضر، والأرز الأبيض. مكونات نودلز الصينية: 1 ملعقة كبيرة زيت ذرة صفراء.

بصلة كبيرة مقطعة إلي شرائح.

2 فص ثوم مقطع.

2 حبات زنجبيل طازج مفروم بشكل ناعم.

1 حبة مقطعة بالطول إلي شرائح فريعة الجزر.

الفليفله الحمراء الحلوة.

الفليفله الحلوه الخضراء.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة معجون فلفل حار.

2 مكعب مرقة خضار.

3 ملاعق كبيرة صلصة صويا.

3 ملاعق كبيرة صلصة محار.

1 ملعقة كبيرة زيت بذور السمسم.

٦٥٠ جرام نودلز البيض. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع به الماء على النار حتي يغلي نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت على حرارة عالية نقوم بوضع البصل، والثوم، والزنجبيل، والجزر، ومريح الفليفلة الحلوة لمدة 30 ثانيه. نقوم بوضع الخل الأبيض، ونقوم بتبخيره، ونقوم بوضع معجون الفلفل الحار، ومكعبات مرق الخضار، وصلصة الصويا، وصلصة المحار، وزيت السمسم. نقوم بتقليبه جيداً وتركه نقوم بطهي مكرونة الصينية لمدة 30 دقيقة مع الماء المغلي. نقوم بإخراج المكرونة من الماء ووضع الخضار وإخراجه المزيج لمدة 10 ثواني على حرارة عالية وتقديمه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الأكل الصيني بإلخضار مثل المطاعم الصينية بالضبط - ثقفني

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