طريقة عمل المعكرونة بالكريمة بأكثر من طريقة منهم وصفة الشيف مروة جبالي

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طريقة عمل المعكرونة بالكريمة، من الأطعمة اللذيذة والمفضلة بالنسبة لجميع الأعمار، ولهذا يمكننا أن نستعرض كيفية تحضير المعكرونة بالكريمة وكذلك بإضافة الجبنه بطرق متنوعة ومتعددة. طريقة عمل المعكرونة بالكريمة بأكثر من طريقة تعد أكلة المعكرونة بالجبنة والكريمة من أفضل الأكلات الشهيرة على مستوي العالم، وذلك لأنه يحضر بكل سهولة وتمتاز بطعمها المميز، وفيما يلي نوضح طريقة عمل المعكرونة بالجبنة والكريمة مكونات المعكرونة بالجبنة والكريمة مقدار من الجبنة الموتزريلا والجبنة الكريمي. معكرونة مطهية بالماء (مسلوقة). كوبان من الجبن الرومي. 120 جرام من الزبدة. 360 جرام من كريمة الطهي. 240 جرام من الجبنة الفلمنك. توابل إيطالية. فلفل وملح. مقدار من الساور كريم. مقدار من صوص ألفريدو. ملعقتان كبيرتان من الدقيق. القليل من الثوم المهروس. بقدونس مقطع للزينة. طريقة تحضير المعكرونة بالجبنة تتم إذابة الزبدة في إناء على النار، ثم إضافة الثوم والتوابل وملعقتين من الدقيق والفلفل والملح. نضع تشكيلة الجبن وكذلك الكريمة والقليل من البقدونس ثم نسكب المعكرونة على الخليط مع التقليب ويتم تناولها طازجة. وصفة آخري لإعداد المعكرونة بالكريمة المكونات مقدار مناسب من المعكرونة.

قطع دجاج صغيرة.

كريمة.

مكعب زبدة.

بصل حلقات.

جزر.

كوسة.

فلفل مشكل ألوان.

بروكلين.

القليل من الفلفل والملح.

مقدار من الجبنة الموتزريلا. خطوات تحضير معكرونة بالكريمة يتم سلق المعكرونة بالطريقة المعتادة في الماء مع إضافة القليل من الملح عليها، ومن ناحية أخرى نحضر طاسة بها زيت ثم نضيف الثوم المهروس والبصل مع التقليب المستمر إلى أن يتغير لونه.

بعد ذلك نضع تشكيلة الخضار وقطع الدجاج الصغيرة.

ثم نضع المعكرونة والفلفل والملح مع التقليب الجيد وبعدها تُسكب في صينية مخصصة للفرن بإضافة الجبنة الموتزريلا والكريمة ونقوم بإدخالها الفرن بعد تسخينه، وتقدم طازجة. كيفية عمل معكرونة بالكريمة على طريقة الشيف مروة الجبالي تقدم الشيف الرائعة مروة الجبالي طريقة جديدة لإعداد المعكرونة بالكريمة، والمعكرونة من الأكلات الإيطالية المحببة والمتميزة بمذاقها الفريد، ويمكن إعداد المعكرونة بأكثر من وصفة. مكونات الوصفة نصف كيلو معكرونة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.

5 جرام جوزة الطيب.

2 كوب من اللبن.

فلفل أبيض.

50 جرام جبنة موتزريلا.

240 جرام كريمة.

القليل من البقدونس المقطع. طريقة عمل المعكرونة بالكريمة يتم وضع إناء به ماء على النار لسلق المعكرونة به بالطريقة التقليدية مع عدم تسويتها بشكل كامل.

على جانب آخر نحضر طاسة وبها الزبدة والدقيق وبعدها الكريمة وجوزة الطيب واللبن والفلفل الأبيض، وبعد مزج الخليط يرفع على النار مرة أخرى للوصول للقوام المناسب لعمل الوصفة.

نقوم بوضع تشكيلة الجبن على الخليط وكذلك البقدونس، ثم نصب كل ذلك على المعكرونة وتقلب جيدًا.

يسكب الخليط في صينية للفرن، وتوضع هذه الصينية في إناء به ماء ساخن في الفرن على درجة حرارة 350 حوالي نصف ساعة مع الاهتمام بعدم وصول الماء للخليط ذاته.

بعد النضج توضع المعكرونة بطبق التقديم بشكل جميل وشهي. عمر شويل - جدة طريقة عمل المعكرونة بالكريمة بأكثر من طريقة منهم وصفة الشيف مروة جبالي - ثقفني

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