رجيم رمضان وخسارة أكثر من 4 كيلو أسبوعيا بدون حرمان وبدون رياضة

بعد أيام قليلة يأتي شهر رمضان ونبدأ في الصيام ، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أن يستغلوا هذا الشهر الكريم للتخلص من الوزن الزائد باتباع بعض النصائح الصحية والتغذوية التي تساعدهم في الحصول على جسم رشيق ولياقة.

التخلص من الوزن الزائد في رمضان

الحصول على قسط كافٍ من النوم: تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن النوم لمدة 8 ساعات على الأقل يقلل من معدل الدهون في الجسم، لذلك وجدنا أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يمكن أن يزيدوا من تراكم دهون البطن، لذلك يجب أن تأخذ قسطًا صحيًا من النوم.

تناول المزيد من الألياف: بعض الناس لا يتبعون الألياف ويأكلون الكثير من السكر وهو أيضًا أحد أسباب زيادة الوزن حيث ينخفض ​​محتوى السكر العالي في الجسم بسرعة مما يؤدي إلى زيادة الوزن الرغبة في تناول الطعام ولكن مع إضافة الألياف الغذائية إلى نظامك الغذائي اليومي ستشعر بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تفقد الوزن لذلك يجب تناول طبق من السلطة الخضراء والفواكه الغنية بالألياف.

تناول البيض: يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول وبالتالي زيادة حرق الدهون في الجسم والتخلص من الأرطال الزائدة وقت الصيام.

إنه ليس مجرد ماء: شرب كوب من الماء قبل الوجبات طريقة رائعة لتقليل تناول الطعام وفقدان الوزن الزائد وزيادة الشبع على المدى الطويل.

نظام رجيم أول يومان في رمضان

اليوم الأول

وجبة الإفطار تتكون من: ربع دجاجة مشوية مع طبق من الخضروات السوتيه، و5 ملاعق من الأرز، و2 ثمرة من الخيار مع ثمرة من الفاكهة.

وجبة السحور: 7 ملاعق من الفول بدون زيت، و2 ثمرة من الخيار مع رغيف من الخبز السن.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: 2 قطعة من اللحم المشوي أو المسلوق مع 5 ملاعق من الأرز، وطبق من شوربة الخضار و2 ثمرة من الفاكهة.