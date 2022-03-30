اصنعي كرات البطاطس بالجبنة الموتزاريلا لسحور خفيف والطعم روعة

تعتبر كرات البطاطس بالجبنة، وصفة جديدة ومختلفة من أشهى الوصفات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار فهي رائعة جداً، وتعتبر مكوناتها من المكونات الاقتصادية التي تتواجد بكثرة في المنزل، فهي وجبة سهلة وسريعة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت وتعتبر من الوجبات التي يمكن تقديمها للأسرة بطعم شهي وأيضاً توفر لنا الكثير من المال، ومن مميزات هذه الوجبة أنها يمكن حشوها بأي نوع من أنواع الجبن الذي نفضله ونرغب به لا نتقيد بنوع معين، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة بطريقة سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل كرات البطاطس بالجبنة

يتم عمل كرات البطاطس من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 حبات من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

نصف كوب من البقسماط.

زيت غزير للقلى.

للتغطية

كوب من البقسماط.

نصف كوب من الدقيق.

بيضة مخفوقة.

للحشوة

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة الموتزاريلا خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

أولاً نقوم بسلق البطاطس بقشرها في الماء المغلي على نار متوسطة بعد غسلها جيداً بالماء ونتركها على النار، حتى تنضج تماماً. ثم تخرج من الماء وتغسل بالماء البارد وتترك جانباً لتبرد قليلاً، ثم تقشر وتهرس جيداً بشوكة الطعام في إناء عميق حتى تصبح ناعمة. نقوم بإضافة البقسماط إليها والثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود والشطة والملح والكزبرة المفرومة، وتخلط جميع المكونات. نقلب حتى تمتزج مع بعضها البعض بشكل جيد حتى يصبح لدينا خليط ناعم غير لاصق باليد.

طريقة تشكيل خليط البطاطس