نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة على الطريقة المصرية والسورية والمغربية في المقال التالي

الغريبة من الاكلات والحلويات الشهية اللذيذة، لذلك سوف نقدم لكم أسهل وصفات لطريقة تحضير الغريبة الناعمة، والتي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد مثل الكحك والبسكويت وتختلف أشكالها ومقاديرها من بلد الي أخري، واليوم سوف نقدم لكم مجموعة من طرق تحضير الغريبة، على الطريقة المصرية المنزلية، والطريقة السورية وأيضا على الطريقة المغربية. مقادير الغريبة بالطريقة المصرية عدد 4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الناعم.

عدد 2 كوب من السمن البلدي.

مكسرات للتزيين.

بياض بيضه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح. طريقة عمل الغريبة الناعمة على الطريقة المصرية نقوم بخفق السمن بالمضرب اليدوي حتي يتغير لونها ثم نقوم بإضافة السكر.

نستمر في المزج ثم نضيف الدقيق بالتدريج، ثم نضيف اليها بياض البيض.

ونستمر في التقليب حتي نحصل علي عجينه هشة ومتماسكه.

ثم نقوم بتشكيل العجين علي هيئة كرات صغيرة.

نضغط عليها من المنتصف ونضع المكسرات.

ثم نقوم برصها في صينية بعد دهنها بالقليل من السمن.

توضع في الفرن علي درجه حراره 180 درجة. الغريبة بالطريقة السورية عدد 4 حبات من صفار البيض.

عدد 2 كوب دقيق ابيض.

كوب الا ثلث من السميد الناعم.

عدد 2 كوب من الزبدة.

عدد 2 كوب من السكر البودرة.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بندق محمص. طريقة التحضير نقوم بخفق الزبدة ثم نضيف السكر الناعم وصفار البيض ونخفقهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج والبيكنج بودر ونقلبهم.

ثم نضع السميد ونمزجهم جيدا حتي نحصل علي عجينه ناعمه.

ومن ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها ربع ساعة.

ثم نقوم بتقطيعها علي شكل كرات صغيرة ونضع في المنتصف البندق ونقوم برصها في قالب التسوية، وندخلها الفرن علي درجة حرارة 190 درجة، لمدة 20 دقيقة. المكونات بالطريقة المغربية مقدار 6 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من السكر الناعم.

كوب ونصف من الزبدة الغير مملحة.

مقدار ٥٠ جرام من السمسم المطحون.

كوب من اللوز المطحون.

علبة من الحليب المكثف المحلي.

عدد ثلاثة ملاعق صغيرة من القرفة.

ظرف من الكريم شانتيه للتزيين. طريقة عمل الغريبة الناعمة المغربية نقوم بوضع الزبدة والسكر معا ونقوم بخفقهم بالمضرب اليدوي حتي يمتزجوا جيدا.

ثم نضيف إليهم الدقيق بالتدريج ونخلطهم معا.

ثم نقوم بوضع كلا من السمسم واللوز والقرفة والحليب المكثف في وعاء آخر ونمزجهم جيدا.

ومن ثم نضيفهم الي الخليط ونمزجهم معا للحصول علي عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نقوم بتقطيع العجين علي شكل كرات صغيرة ونضغط عليهم من المنتصف ونقوم بتجهيز قالب التسوية وندهنه بمسحة من السمن، ونضع بها كرات الغريبة، وندخلها الفرن علي درجه حرارة 170 درجة، حتي تأخذ لون ذهبي ثم نضيف اليها الكريم شانتيه والمكسرات للتزيين بعد أن تبرد تماما. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الناعمة على الطريقة المصرية والسورية والمغربية - ثقفني

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