نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الاندومي الجاهز فى البيت بكل سهولة آمن على أسرتك في المقال التالي

منذ فترة انتشرت الاندومي وهو الأكلة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وأول ما عرف الاندومي كان الإندونيسي لأنها مناسبة ومشابهة لطعامهم ومقدمة بطعم الدجاج المفضل لديهم وكان هذا في عام 1969 وحاذت على إعاجبهم لأنها مناسبة لذوقهم ومطبخهم، وبعد مدة ذادت مبيعاتها وقدمت بنكهات مختلفة وعرفت في مختلف الدول، ورغم ذلك انتشر عنها الكثير من الشائعات أنها مضرة وتسبب كثير من المشاكل الصحية بسبب سوء تخزينها أو طريقة التصنيع ورغم كثرة التشكيك حولها لم يمنع الناس من تناولها، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن كيفية عمل اندومي في المنزلك وتوفير المال لأن الطعام المصنوع فى المنزل يكون أكثر أمان وهذه طريقة تحضير الاندومي: المكونات: 1/2 كيلو مكرونة اسباجتي.

1 ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء الناعمة.

2 مكعب مرقة دجاج.

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت طعام.

ثوم وبصل بودرة يضاف حسب الرغبة. كيفية تحضيرها: نحضر وعاء الطبخ المخصص لعمل المكرونة ونضيف به كمية من الماء تكفي لتغطية المكرونة ثم نضيف إليها المكرونة، والملح، وملعقة من الزيت، الفلفل، الكمون، مكعب مرقة واحد ونتركها حتي تستوي. ثم نحضر مقلاة أخرى لعمل نكهة الاندومي ونضيف ملعقة الزيت والشطة ومكعب الدجاج ويمكن إضافة الثوم أو البصل حسب الرغبة ونقوم بتقليبها جيداً حتي تخلط ببعض، وعندما تنتهي المكرونة نقوم إضافة نكهة إليها وتقلب جيداً حتي تأخذ المكرونة نكهة التوابل وثم نطفئ النار ونقدمها ساخنة . وهناك أيضا اندومي بالفراخ واليكي المكونات وطريقة تحضيرها: دجاج.

مكرونة اسباجتي.

مكعب مرقة دجاج.

1/4 كوب صوص صويا.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

شرائح جزر.

شرائح بصل.

رشة ملح.

رشة سكر. التحضير: نقوم بسلق الدجاج جيداً ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح طولية وبعدها نسلق المكرونة في شوربة الفراخ مع إضافة مرقة الدجاج. وفي مقلاة نقلي الخضراوات بالتدريج ثم نضيف إليه الدجاج ونتركه حتي يأخذ نكهة الخضار ونضيف رشة الملح ، وبعد ذلك نقوم بوضع الدجاج بالخضار إلي الاسباجتي ثم نضيف إليها رشة السكر وصوص الصويا ونتركه على نار هدائة حتي ينتهي ونقوم بتقديمه ساخنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الاندومي الجاهز فى البيت بكل سهولة آمن على أسرتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الاندومي الجاهز فى البيت بكل سهولة آمن على أسرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.