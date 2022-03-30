نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم الشهية في المنزل في المقال التالي

تعتبر الطحينة من المقبلات المفضلة المشهورة والتي يعشقها كثير من الناس ولا تخلو أي مائدة منها ويمكن تقديمها مع كثير من الأكلات مع جميع أنواع المشويات والأسماك واللحوم وفي الفطور ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعد سريعة التحضير وتحتوي الطحينة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة وتفيد في علاج كثير من الأمراض لذلك يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المطاعم، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل نصف كوب من السمسم الأبيض

كوب من الزيت

ملعقة واحدة صغيرة من الدقيق

رشة قليل من الملح مكونات عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل نحضر إناء عميق ونضع به السمسم والدقيق والملح ونقوم بتقليبهم جيدا على نار متوسطة حتى يتحمص السمسم ثم نرفعه من على النار قبل أن يتغير لونه.

ثم نحضر المطحنة الخاصة بطحن التوابل ونضع بها خليط السمسم وهو ساخن ونقوم بتشغيل المطحنة وطحن السمسم جيدا حتى يصبح ناعم.

بعد ذلك نضيف إليه الزيت ونعيد طحنه مره أخرى حتى يتحول الخليط إلى طحينة ناعمة جدا.

نضع الطحينة في برطمان أو وعاء نظيف حتى نحفظها لحين استخدامها. مكونات عمل سلطة الطحينة للمشويات ربع كوب من الطحينة الخام

ملعقتان كبيرتان من الخل

ثلاث ملاعق من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة من الزيت النباتي

ثلاث فصوص من الثوم مهروس طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات أولا نحضر وعاء ونضع به الطحينة والملح والكمون والثوم والخل ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بوضع الدقيق تدريجيا مع التقليب المستمر ونضيف القليل من الماء ونقلب حتى يمتزج الخليط جيدا.

يجب أن نتأكد من الخليط إذا كان متماسك جيدا وقوامه متوسط.

ثم نضع سلطة الطحينة في طبق التقديم ونزينها بحبات البقدونس، وبالهنا والشفاء. فوائد سلطة الطحينة تحسن الطحينة صحة القلب وتجعله يعمل بانتظام.

تعمل على تقليل ضغط الدم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم.

تقلل الطحينة من التهابات المفاصل. عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم الشهية في المنزل - ثقفني

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