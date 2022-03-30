نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي في المنزل بأسهل طريقة استعداداً لسحور رمضان في المقال التالي
أصبحت طريقة عمل الزبادي في تلك الأيام أحد أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرين، وخاصة مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك لرغبة الكثيرين في تناول الزبادي اللذيذ والصحي أفضل من الزبادي الجاهز الذي يباع في المحلات، كما أن الكثيرين من الأشخاص يفضلون تناول الزبادي بشكل مستمر طوال أيام الشهر الكريم وخاصة في السحور، وفيما يلي سوف نعرض لكم في السطور الآتية طريقة عمل الزبادي.
مكونات عمل الزبادي الصحي
في البداية لابد معرفة أن طريقة عمل الزبادي هذه لا تحتاج إلى فرن، وجاءت المكونات كما يلي:
- واحد كيلو من الحليب.
- كذلك سوف نحتاج إلى كوب ونصف من الزبادي الطازج.
طريقة تحضير الزبادي ومن فرن في المنزل
- في البداية يتم وضع اللبن داخل إناء عميق، ثم يتم وضعه فوق النار.
- عندما يصل اللبن إلى درجة الغليان يتم رفعه من فوق النار، وهناك طريقة لا من فعلها وهي أنه كلما اقترب اللبن أم يصل إلى الغليان يتم رفعه من فوق النار، ثم يتم إرجاعه مرة أخرى، وبعدها يرفع من فوق النار وهكذا حتى ثلاثة مرات، وذلك حتى يهبط فوران اللبن ويصبح خالي تماماً من أي بكتريا ضارة بداخله.
- بعدها يتم ترك اللبن حتى يهدأ، ويفضل أيضًا أن يكون اللبن فاتر أو دافئ قليلاً وهنا نبدأ في عمل الزبادي، ولا بد أن يكون اللبن فاتر، وذلك حتى لا تفشل طريقة عمل الزبادي وتصبح ناجحة بنسبة 100%.
- نقوم بأخذ نصف كوب ونصف من الزبادي الجاهز الطازج، ثم يتم وضعه داخل اللبن.
- يتم التقليب بصورة جيدة، وذلك باستخدام الملعقة، وهو الأمر الذي سوف يضمن امتزاج الخليط وبالتالي سوف يصبح الزبادي متجانس تماماً ولا يوجد به أي تكتلات.
- يتم خلط اللبن مع الزبادي باستخدام بالمضرب اليدوي.
- يتم صب اللبن داخل أكواب الزبادي المخصصة.
- يتم إحضار صينية من الألومنيوم ونضع بداخلها ماء ساخن حتى منتصفها.
- نضع بعد ذلك أكواب الزبادي داخل الصينية التي تحتوي على الماء الساخن.
- نقوم بتغطية الصينية، وبعدها تترك داخل أحد الأماكن الدافئة لمدة حوالي 7 ساعات، وبعدها سوف يصبح الزبادي ذات قوام أثقل.
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