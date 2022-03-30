طريقة عمل الزبادي في المنزل بأسهل طريقة استعداداً لسحور رمضان

أصبحت طريقة عمل الزبادي في تلك الأيام أحد أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرين، وخاصة مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك لرغبة الكثيرين في تناول الزبادي اللذيذ والصحي أفضل من الزبادي الجاهز الذي يباع في المحلات، كما أن الكثيرين من الأشخاص يفضلون تناول الزبادي بشكل مستمر طوال أيام الشهر الكريم وخاصة في السحور، وفيما يلي سوف نعرض لكم في السطور الآتية طريقة عمل الزبادي.

مكونات عمل الزبادي الصحي

في البداية لابد معرفة أن طريقة عمل الزبادي هذه لا تحتاج إلى فرن، وجاءت المكونات كما يلي:

واحد كيلو من الحليب.

كذلك سوف نحتاج إلى كوب ونصف من الزبادي الطازج.

طريقة تحضير الزبادي ومن فرن في المنزل