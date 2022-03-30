وصفة بالبطاطس بدون لحم بطريقة سهلة وشهية واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة

وصفة بالبطاطس بدون لحم ، من ألذ وأشهى الفطائر والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وسريعة أيضا فلا تتطلب فرن، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة بالبطاطس بدون لحم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة بالبطاطس بدون لحم

تتكون وصفة بالبطاطس بدون لحم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

ماء للعجن حسب الحاجة.

كيلو من البطاطس مسلوق.

ملح.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فلفل أسود.

كمون مطحون.

بابريكا.

القليل من صلصة الطماطم.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وصفة بالبطاطس بدون لحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسميد والملح والسكر والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت.

ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البطاطس المسلوق، ثم نهرسه جيدا.

بعد ذلك نضيف البيضة والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نفرد فيها العجينة ونساويها جيدا.

ثم نوزع فوقها خلطة البطاطس ونساويها جيدا.

بعد ذلك ندهنها بصلصة الطماطم.

ثم نوزع فوقها جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا وتذوب الجبنة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم وصفة بالبطاطس بدون لحم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ثلثان كوب من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

رشة شطة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير