“سهلة وبسيطة”طريقة عمل بطاطس مهروسة وصفة جدتي السحرية

طريقة عمل بطاطس مهروسة في مصر، تعتبر البطاطس المهروسة جزءًا لا يتجزأ من مائدة الإفطار. يتم تقديمها أيضًا كطبق جانبي في مجموعة متنوعة من الثقافات العربية وغيرها، خاصةً مع المشاري و “شرائح اللحم”،ويتم تقديمه للأطفال الصغار على شكل عشاء،إنه خفيف وصحي وغذائي كثيف. لهذا السبب، في التقرير التالي، سوف يشرح “ثقفني” كيفية صنع البطاطس المهروسة باستخدام وصفة الشيف فاطمة أبو هاتي.

طريقة عمل بطاطس مهروسة وصفة جدتي السحرية

مكونات البطاطس المهروسة:

كيلو بطاطس

1.5 ملعقة صغيرة ملح

فلفل وملعقة وربع ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ما يقرب من نصف كوب كريم

ما يقرب من نصف كوب جبن مبشور

1/4 كوب زبدة

طريقة التحضير:

تعد البطاطس المهروسة عنصرًا ضَرُورِيًّا في أيام الإفطار الشعبية في جدول الأكل الرمضاني. فهي غنية بالعناصر الغذائية ولذيذة، ويعشقها الجميع، كبيرها وصغيرها. سنشرح كيفية صنع البطاطس المهروسة في القسم أدناه.

للبدء، اغسل البطاطس جيدًا، ثم قشرها، واقطعها إلى قطع متوسطة الحجم. ضعي البطاطس في قدر على نار عالية مع الماء ورشة ملح وقومي بطهيها حتى تغلي، ثم قلليها إلى درجة حرارة منخفضة واتركيها على نار هادئة لمدة 25 دقيقة، أو حتى تنضج.

ضع باقي المكونات في طبق عميق أو محضر طعام واخلطها حتى تتجانس تمامًا.

صفي البطاطس وضعيها في طبق كبير. نضيف 1/4 باوند من الزبدة ونهرسها بالشوكة.

تُمزج المكونات الأخرى مع البطاطس ويُحرّك جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

قدمي البطاطس ساخنة مع الخبز المحلي المحمص أو البيض المسلوق مع الزبدة في طبق التقديم.

بطاطس مهروسة مع بيض

المكونات:

حبتين بطاطس

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل حريف

فص ثوم مفروم

بيضتان مسلوقتان

زيت قلي مصنوع من الخضار

البقدونس المفروم

طريقة التحضير:

للبدء، ضعي البيض في قدر من الماء على نار عالية واتركيه حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

المرحلة الثانية في تحضير البطاطس المهروسة هي غسل البطاطس وتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات.

اسلقي البطاطس في كمية قليلة من الماء والملح في قدر على نار عالية حتى تبدأ في الغليان، ثم اخفضي البطاطس على نار خفيفة واتركيها لمدة 15 دقيقة.

صفي البطاطس وضعيها في وعاء مسطح كبير. يُهرس جيدًا باستخدام شوكة.

أضيفي البيض المسلوق، والفلفل الأسود، والملح، والثوم، والبقدونس حتى يمتزجوا تمامًا مع البطاطس.

يمكنك تشكيل مزيج البطاطس المهروسة على شكل كرات متوسطة الحجم وقليها بالزيت الساخن أو تقديمها كاملة في طبق التقديم إلى جانب الخبز وطبق السلطة.

بطاطس مهروسة بالزبادي

2 بطاطس

ملعقة شاي ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة كمون

350 جرام زبادي

طريقة التحضير:

بعد غسل البطاطس جيدًا لإزالة أي أوساخ أو حبيبات رمل، قم بتقطيعها.

يُغلى قدر من الماء والملح ويُضاف إليه البطاطس؛ يُطهى لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا.

صفّي البطاطس وقشريها، ثم ضعيها في وعاء ضحل كبير ومرسيها بالشوكة حتى تصبح ناعمة.

يقلب في المكونات الأخرى ويهرس حتى يصبح الخليط متجانسًا.

بطاطس مهروسة مع الخضار

المكونات:

بطاطس نصف كيلو

فلفل أخضر

بصلة

النعناع القصدير

بقدونس

ملعقة شاي ملح

ملعقة صغيرة فلفل

طريقة التحضير: