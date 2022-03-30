نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتفتيح الوجه اعملي كريم الخميرة والحلبة السحري لشد الوجه وجعله كالحليب في المقال التالي
يعد كريم الخميرة والحلبة من الكريمات الأقوى في تفتيح البشرة وشد البشرة وجعل البشرة شبابية، فكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على بشرة مشدودة وشبابية، وهنا سوف نقدم خلطة من مكونات طبيعية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل لتحضير كريم سحري في المنزل، وهي تتكون من الخميرة والحلبة والليمون ويعرف عن الخميرة بفوائدها الكثيرة للبشرة حيث تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان كما تشد البشرة بشكل ملحوظ، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الخميرة والحلبة السحري في البيت للحصول على بشرة بيضاء كالحليب.
مكونات عمل كريم الخميرة والحلبة
يتكون كريم الخميرة والحلبة من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الماء العادي.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- القليل من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.
خطوات الإعداد والتحضير
للحصول على كريم الخميرة والحلبة السحري لشد الوجه وتفتيحه يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط كوب من الماء مع ملعقة من الخميرة ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من النشا على الخليط مع التقليب حتى يذوب النشا بشكل جيد.
- ثم نقوم بعمل حمام بخاري مع تقليب الخليط حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
- بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركه ليبرد تماماً، ثم نضيف لها ملعقة من عصير الليمون مع التقليب.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذا الكريم على البشرة بسهولة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نغسل الوجه جيداً للتخلص من أي شوائب، مع عمل حمام بخار للتخلص من الدهون.
- بعد ذلك نفرد الكريم على البشرة مع التدليك لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نتركه على الوجه لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
- ثم نقوم بغسله بالماء البارد، مع تكرار هذا يوميا قبل النوم للحصول على بشرة بيضاء ونقية وشبابية.
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