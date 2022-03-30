هذا هو أفضل طعام يحتوي على فيتامين د غني جدا ونتائج طبيعية روعة

يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات المهمة في الجسم وهذا الفيتامين المسؤول عن توازن المعادن في الجسم وخاصة الفسفور والكالسيوم، كما يعزز فيتامين د عملية امتصاص المعادن في الجسم خاصة في الأمعاء ويمنع فيتامين د خسارة المعادن في الكلى، كما يتحكم أيضاً في دخول وخروج المعادن من والى العظام لذلك يجب أن لتناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د.

الأطعمة التي ترفع نسبة فيتامين د في الجسم

سمك السلمون حيث يحتوي هذا السمك نسبة كبيرة جدا من فيتامين د كما يتميز سمك السلمون بأنه يمتلك الكثير من الفوائد الكثيرة للجسم كما يحتوي أيضاً على أوميجا 3 الدهنية.

اللبن الزبادي حيث يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د ويجب تناول الزبادي الخالي من السكر حتى يستفاد منه الجسم بصورة كبيرة خاصة لمرضى السكر.

سمك التاروت قوس قزح يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د.

صفار البيض حيث يحتوي صفار البيضة الواحدة على نسبة كبيرة جدا من فيتامين د ويجب تناول البيض بصورة يومية في وجبة الإفطار.

الحليب حيث يحتوي الحليب على نسب كبيرة من فيتامين د.

عصير البرتقال حيث يحتوي كوب من عصير البرتقال الطازج على 1 ميكروجرام من فيتامين د.

حليب الصويا حيث يحتوي حليب الصويا على من إثنين ونصف لثلاثة ميكروغرام من الفيتامين د.

الأبيض حيث يحتوي على الفطر الأبيض على نسب كبيرة من فيتامين د وتزداد هذه النسبة عندما يتم تقطيع الفطر وتعرضه لأشعة الشمس لمدة قصيرة.

بعض المصادر الأخرى لفيتامين د

مكملات فيتامين د حيث يجب تناول هذه المكملات وتناول مكملات الكالسيوم أيضاً حتى يتم تعويض الجسم من النقص من هذه الفيتامينات، ويجب تناول هذه المكملات بعد عمل فحص نسبة فيتامين د يجب استشارة الطبيب عندما يعاني الشخص من نقص هذه المكملات لأن زيادة النقص تعمل على تكلس العظام وتصلب الأوعية الدموية والرئة.

أشعة الشمس حيث أن أشعة الشمس تعتبر مصدر رئيسي لفيتامين د هل تعمل على توفير الكثير من الفيتامينات للجسم ويجب الالتزام ببعض النصائح عند التعرض لأشعة الشمس، منها كشف أجزاء من الجلد للشمس بصورة مباشرة أو يجب أن يكون الجلد مكشوف ولا يجب عليها أي غطاء، والتعرض للشمس في أوقات الصباح الباكر ويجب أن لا تزيد هذه المدة عن 15 دقيقة.