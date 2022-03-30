احذر تسخين هذه الأطعمة السبعة حتى لا تصاب وأسرتك بالتسمم الغذائي

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بعض الأطعمة التي لا يجب أن نقوم بتسخين بعض الأطعمة مرة أخرى لأن هذه الاطعمة التي تسبب في حدوث الكثير من الأضرار، والتي من أهمها حدوث تسمم غذائي لذلك يجب على أي شخص أن يعرف بعض الأطعمة التي لا يجب تسخينها مرة أخرى، ويجب عليه أن يعرف أي شخص كيف يستفاد من هذه الأطعمة ولا يلقي بها في سلة المهملات، ويوجد الكثير من الوصفات التي يمكن أن يستخدمها حتى نستفيد من بقايا الطعام ويوجد بعض الأطعمة التي يجب أن نقوم بتسخين ها مرة أخرى، مثل البطاطس والدجاج والبيض والأرز والكثير من الأطعمة الأخرى.
بعض الأطعمة التي لا يجب أن نقوم بتسخينها مرة أخرى
- بعض الخضروات التي تحتوي على النترات حيث لا يجب أن نقوم بتسخين هذه الخضروات مرة أخرى ومن هذه الخضروات اللفت والجزر والكرفس والسبانخ والخضروات الورقية لأن المطارات في هذه الخضروات تتحول الى ماده سامه وتتسبب في الإصابة بأمراض السرطان المختلفة كما تحتوي بعض الخضروات على كميات كبيرة من الحديد مثل السبانخ وانت اكثر الحديد عندما يتم تسخينه مرة أخرى.
- البيض حيث أن البيض يحتوي على نسبة كبيرة من النيتروجين والبروتين ويتأكسد النيتروجين مرة أخرى بسبب تسخين البيض مرة آخرى.
- الأرز حيث لا يجب أن نقوم بتسخين الأرز مرة أخرى لأنها تسبب في حدوث التسمم الغذائي لأن الأرز يحتوي على بكتيريا شديدة المقاومة تسمى هذه البكتيريا باسم البكتيريا الشرعية العصبية وتتكاثر هذه البكتيريا في الأرز المطبوخ.
أطعمة أخرى لا يجب تسخينها مرة أخرى
- الدجاج لا يجب تسخين الدجاج مرة أخرى وحفظها في الفريزر حيث أن اعادة تسخين الدجاج يؤدي إلى تغيير في تكوين البروتين وقد يتسبب في حدوث بعض المشكلات في الجهاز الهضمي.
- البطاطس حيث أن البطاطس مصدر مهم جدا ويوجد فيه الكثير من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب ولا يجب تسخين البطاطس مرة أخرى بسبب عدم التعرض للبكتيريا وتتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.
- الفطر لا يجب تسخين الفطر مره أخرى ولا يجب تخزينه لأنه يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات والمعادن والتي قد تتكسر عندما يتم تسخين الفطر مره أخرى.
- الزيوت المضغوط على البارد لا يجب تسخين هذه الزيوت مرة أخرى والتي تحتوي على أوميجا 3 مثل زيت الزيتون وزيت بذور الكتان وزيت الكانولا لأن حمض الأوميجا 3 في هذه الزيوت شديد الحساسية وقد تتكسر هذه الأحماض الدهنية وتصبح فاسدة.
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