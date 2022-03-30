نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى القهوة البارد بدون بيض ولا كريمة وبدون فرن في المقال التالي

يعتبر حلى القهوة البارد من الحلويات البسيطة المفضلة للكثيرين من عشاق القهوة حيث أنها تتميز بمذاق طيب ونكهة رائعة، وهي نوع من الحلويات الباردة التي لا تحتاج لفرن ولا وقت طويل عند إعدادها، ويمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة فهي عبارة عن طبقات من البسكويت المطحون والكريمة والكريم كراميل، ومع اقتراب حلول فصل الصيف يتم البحث عن وصفات لعمل الحلويات الباردة بأنواعها المختلفة لترطيب الجسم وتقليل الشعور بالحر، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل حلى القهوة البارد على طريقة هبة أبو الخير. مكونات حلى القهوة البارد

الطبقة الأولى بسكويت سادة مطحون (300 جرام).

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة (80 جرام). الطبقة الثانية 3 أكواب من الحليب.

3 عبوة من الكريم كراميل.

علبة قشطة.

15 قطعة بسكويت سادة.

10 مكعبات من الجبن الكريمي.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الماء الساخن. الطبقة الثالثة كوب ونصف ماء.

4 ملاعق كبيرة بودرة كريم كراميل.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. طريقة التحضير نضيف الزبدة المذابة على البسكويت المطحون ونقلب جيداً حتى تمتزج الزبدة مع البسكويت. نضع البسكويت في صينية قابلة للفتح مبطنة ورق زبدة ثم يوزع بالتساوي ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك. لتحضير الطبقة الثانية: نضع الحليب والكريم كراميل والحليب البودرة في حلة على نار متوسطة ونقلب جيداً عندما نصل لدرجة الغليان نتركه يغلي لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار. نضع خليط الحليب والكريم كراميل في الخلاط الكهربائي ثم نضيف عليه الجبن الكريمي و15 قطعة من البسكويت السادة. ثم نزود خليط القهوة والماء الساخن ثم القشطة والفانيليا ونخفق على سرعة عالية حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. ثم نضيف الخليط فوق صينية البسكويت وندخلها الثلاجة مرة أخرى لتتماسك. لتحضير الطبقة الثالثة: نضع الماء وبودرة الكريم كراميل والقهوة في حلة على النار ونقلب جيداً لمدة خمس دقائق حتى تذوب المكونات تماماً. ثم نضيف الخليط على صينية البسكويت ونضع قطع من البسكويت على الوجه للتزيين وندخلها الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعتين حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة حلى القهوة البارد بدون بيض ولا كريمة وبدون فرن - ثقفني

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