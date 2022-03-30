سر مفعول كريم القهوة والنشا المعجزة لتبيبض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنه نهائيا

سر مفعول كريم القهوة والنشا لتبيض البشره نتابعه من خلال الآتي حيث تعتبر التركيبة ما بين المكونين من أقوى ما يمكن أن يفيد البشرة ويعزز من جمالها ونضارتها ، ومن الممكن أن يتم تبييض الجلد بالاستعانة بتلك الخلطة الطبيعية، والتي نتابع أهم مكوناتها وطريقة التحضير الصحيحة من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة مع بيان الخطوات التي لا بد من اتباعها للتطبيق الصحيح للوصفة على البشرة، والتي تعد بمثابة خلطة إزالة للبقع والتجاعيد من سطح الجلد.

سر مفعول كريم القهوة والنشا لتبيض البشره

تبيض البشرة باستعمال مكوني القهوة والنشا من الممكن أن تقومي بعمل الوصفة المثالية وتستفيدي من أثرهما على البشرة للحصول على أفضل نتيجة لبياض بشرة طبيعي أكثر مثالية خالي من أي شوائب، فمكون القهوة مكون محتوي على مواد مضادة للتأكسد تعمل على تحسين لون البشرة وتقليل نسبة لتعرض للحبوب والإصابة بالندبات، وعمل كريم مبيض للبشرة والهام للجلد، ومن خلال الآتي نوضح لكِ سر استعمال القهوة مع النشا من قبل خبراء التجميل للتخلص تماما من أي أثر للتصبغ على البشرة.

مكونات خليط النشا والقهوة

لتبييض البشرة من الممكن أن تستعملي المكونات الآتية:

ملعقة من القهوة.

ملعقة زيت زيتون.

القليل من النشا.

القليل من الدقيق.

قطرات ليمون.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن لكِ اتباع الخطوات الآتية للحصول على البشرة بيضاء ناعمة وخالية من التجاعيد: