مش هتشتريه من برة تاني.. طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحوم أو فراخ بمقادير اقتصادية أحلي وأوفر من الجاهز

طربيقة عمل اللانشون بدون لحوم ولا فراخ من أسهل الطرق التي من الممكن أن تعتمدي عليها بكل سهولة لعمل أفضل نوع من أنواع الحشوات لسندويتشات المدارس، ومن خلال التحضير المنزلي للمكونات نحصل على أفضل نتيجة للانشون البيتي الصحي والخالي من أي مواد حافظة، حيث نعرض الوصفة الأسهل لك والتي من الممكن أن تعتمدي عليها للحصول على أفضل وجبة لانشون صحية، ومن خلال الآتي في هذه الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل المكونات التي من الممكن استعمالها لعمل اللانشون والمكونات كلها اقتصادية ولن تحتاجي إلى أي تواجد للحوم ضمن مكوناتك لعمل وجبة اللانشون.

طريقة عمل اللانشون بدون لحوم ولا فراخ

من الممكن أن نتفادى تمام مخاطر التناول للانشون الجاهز وعمل وصفة صحية بيتي مميزة بطعمها المفضل للأطفال من خلال الاعتماد على مقادير بسيطة توفر نفس الوصف الجاهزة ولكن من دون مواد حافظة وبأفضل طعم والمقادير نذكرها من خلال ما يلي من تلك النقاط المقبلة، حيث يمكننا عمل اللانشون من دون أي لحوم أو دواجن، وبمكونات كلها اقتصادية من دورها أن تيسر على كل ربة منزل عمل اللانشون وبدون أي إضافات غريبة أو مكلفة.

مكونات لعمل وصفة اللانشون البيتي الصحية

من الممكن لكل أم أن تقوم بإعداد لانشون صحي لأطفالها بالاعتماد على المكونات الآتية:

عدد ثلاث بيضات.

ملح وفلفل أسود يكون حصى.

لون غذائي وصحي ويكون أحمر.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

قطع من الجبن المثلثات.

طريقة التحضير لوصفة اللانشون

من الممكن لكل ربات البيوت أن تتم الخطوات لتحضير اللانشون الصحي كما يلي: