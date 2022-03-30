كيفية تحضير بديل البسبوسة في البيت.. حلوى سهلة التجهيز وطعمها ولا أروع

كيفية تحضير بديل البسبوسة في البيت، هناك الكثير من الوصفات التي يمكن أن نلجأ لها لتناولها ونقوم بتنفيذها في البيت تتشابه كثيراً مع البسبوسة، كما يمكن أن نستخدمها بدلاً من البسبوسة ونحن نقدم لكم اليوم واحدة من أهم الوصفات تتشابه كثيراً معها ولكنها ليست البسبوسة بنفس الوقت، إذا كنتم ترغبون في التعرف عليها سيكون كل ذلك من خلال موضوعنا، تابعونا لتعلم أجدد الوصفات وأفضلها على الإطلاق.

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بديل البسبوسة

سنعرض لكم اليوم وصفة بسيطة للغاية تعتبر بديلة البسبوسة يتم صنعها بسلاسة كبيرة، حيث هناك من لا يعرف كيف يمكن صنع البسبوسة من الأساس ولكن معنا سيكون كل شيء سهل للغاية، نأتي أولاً لنتعرف على المكونات الخاصة بالوصفة بهذا الشكل:

كوب واحد من السميد.

كوب واحد من الحليب.

فانيليا.

سكر.

ملعقتان من الزبدة أو السمن.

وحتى نقوم بصنع الشربات علينا تحضير نصف كوب من الماء مع ملعقة من عسل النحل وكذلك كوب من السكر.

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والآن سنقوم بتحضير الوصفة التي تعتبر ابسط من تحضير البسبوسة بشكل كبير للغاية، فقط لا علينا سوى وضع جميع الخطوات وتقومون انتم باتباعها لتحضير أشهى الوصفات، وتأتي هكذا: