نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحضير بديل البسبوسة في البيت.. حلوى سهلة التجهيز وطعمها ولا أروع في المقال التالي
كيفية تحضير بديل البسبوسة في البيت، هناك الكثير من الوصفات التي يمكن أن نلجأ لها لتناولها ونقوم بتنفيذها في البيت تتشابه كثيراً مع البسبوسة، كما يمكن أن نستخدمها بدلاً من البسبوسة ونحن نقدم لكم اليوم واحدة من أهم الوصفات تتشابه كثيراً معها ولكنها ليست البسبوسة بنفس الوقت، إذا كنتم ترغبون في التعرف عليها سيكون كل ذلك من خلال موضوعنا، تابعونا لتعلم أجدد الوصفات وأفضلها على الإطلاق.
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بديل البسبوسة
سنعرض لكم اليوم وصفة بسيطة للغاية تعتبر بديلة البسبوسة يتم صنعها بسلاسة كبيرة، حيث هناك من لا يعرف كيف يمكن صنع البسبوسة من الأساس ولكن معنا سيكون كل شيء سهل للغاية، نأتي أولاً لنتعرف على المكونات الخاصة بالوصفة بهذا الشكل:
- كوب واحد من السميد.
- كوب واحد من الحليب.
- فانيليا.
- سكر.
- ملعقتان من الزبدة أو السمن.
- وحتى نقوم بصنع الشربات علينا تحضير نصف كوب من الماء مع ملعقة من عسل النحل وكذلك كوب من السكر.
طريقة تحديث حلوى بديل البسبوسة
والآن سنقوم بتحضير الوصفة التي تعتبر ابسط من تحضير البسبوسة بشكل كبير للغاية، فقط لا علينا سوى وضع جميع الخطوات وتقومون انتم باتباعها لتحضير أشهى الوصفات، وتأتي هكذا:
- علينا أن نضع كوب الحليب على النار ثم نضيف إليه الزبدة ونتركهم حتى يذوبا معا ثم نضع السكر بالداخل ونستمر في التقليب لفترة من الزمن.
- ثم نضيف إليهم السميد ونستمر في التقليب، حتى نلاحظ أنها أصبحت مثل العجين المتماسك الذي يمكن أن نقوم بتشكيله كما نرغب ثم مقليه في الزيت بسهولة حتى يتم طهيه.
- نصنع الشربات من خلال وضع الماء ونضيف إليه السكر ونقلبه بعد ذلك نضع العسل مع الاستمرار في التقليب ولا مانع من وضع الليمون بدلاً من العسل ثم نسقي الحلوى بالشربات.
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