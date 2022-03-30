احذري تناول هذه الأجزاء في الدجاجة أو تقديمها لآبنائك تسبب أضرار خطيرة

أجزاء في الدجاجة احذري تناولها يجب معرفتهم جيدًا، حيث نجد أن الجميع يفضل تناول الدجاج وبخاصة الدجاج الأبيض الذي لا يتم تربيته في المنزل، وهذا بسبب أن الدجاج الأبيض يتم حقنه بهرمونات كثيرة تسبب ضرر كبير على الصحة، ويرجع سبب استخدام هذه الهرمونات رغبة المربين في تسمين الدجاج والحصول على أوزان كبيرة منه في وقت قصير، وتوجد أجزاء بعينها تمثل خطورة بالغة على صحة الجسم بسبب تراكم سموم الهرمونات بها.

٤ أجزاء في الدجاجة احذري تناولها

هناك أجزاء بعينها في الدجاجة يمنع تماماً تناولها لما لها من أضرار جسيمة على الصحة، من ضمن هذه الأجزاء الممنوع تناولها نجد:

مؤخرة الدجاج

كثير من الأشخاص يفضلون تناول مؤخرة الدجاج، ولكنها تمثل خطر على الصحة ولهذا يجب الابتعاد عنها لأنها تحتوي على بكتيريا كثيرة تجعلها مصدر رئيسي في إصابة الفرد بأمراض كثيرة متعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي.

الرئة

نجد أن الرئة الخاصة بالدجاجة تحتوي على بكتيريا وطفيليات تسبب في الإصابة بأمراض كثيرة، والجدير بالذكر أن درجات الحرارة المرتفعة لا تقضي على أنواع البكتيريا الموجودة.

وأكدت عدة دراسات علمية أن تناول رئة الدجاج يمثل خطر كبير وحقيقي على الصحة العامة لجسم الإنسان.

الجلد

جلد الدجاج من الأجزاء الهمة فيها التي تتميز بأن لها مذاق مميز ويفضله الجميع، ولكن ينصح بعدم تناوله والابتعاد عنه لأنه يحتوي على دهون كثيرة تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، وعند تناول جلد الدجاج ينتج عن ذلك الارتفاع في معدل كوليسترول الدم، الذي يؤدي بدوره للإصابة بأمراض القلب وأوعيته الدموية.

يحتوي الجلد أيضاً على بكتيريا وطفيليات صغيرة تؤدي للإصابة بمشاكل صحية كثيرة في المعدة والجهاز الهضمي، وتنتهي بالإصابة بسرطان المعدة، والدم.

الرأس