تناولي هذا المشروب قبل النوم للتخلص من الدهون ونسف دهون البطن والكرش

تعد السمنة من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها نسبة كبيرة من الأشخاص نساء ورجال وأطفال أيضاً، ولهذا يبحثون لحلول طبيعية للتخلص من الكرش ودهون الجسم بشكل عام، لأن استخدام أدوية التخسيس ينتج عنه أضرار جسيمة بعد وقت، عكس مشروبات حرق الدهون الطبيعية.

مشروب الديتوكس للتخلص من الدهون أثناء النوم

يتميز مشروب الديتوكس باحتوائه على أعشاب كثيرة لها دور في تحسين عملية الحرق في الجسم خلال النوم، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:

مقدار ٢٠ جرام بقدونس.

شرائح زنجبيل طازجة مقطعة.

نصف ليمونة.

خيار مقطع شرائح.

ملعقة.

ملعقتان من الكمون المطحون.

لتر ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع الزنجبيل لشرائح حجمها صغير، ثم نقطع البقدونس لقطع صغيرة هو الآخر. بعد ذلك نسكب الماء في زجاجة تغلق جيدًا، ونضيف لها كل المكونات السابقة ونتركها في الزجاجة لمدة ليلة بأكملها. يتناول الفرد كوب من ذلك المشروب طوال اليوم، وخاصةً قبل التوجه للنوم بمدة ساعة ويراعى أن يتم تناوله على معدة فارغة. يجب تكرار هذه الوصفة كل يوم حتى نلاحظ الفرق.

مشروب منقوع الكمون والليمون لحرق الدهون بسرعة

المكونات:

ملعقتان بذور كتان.

ليمون مقطع شرائح.

عدد ٣ ملاعق عصير ليمون.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير:

أول خطوة ننقع بذور الكمون، وشرائح الليمون في كوب ماء كبير ونترك المكونات لمدة ٣ ساعات حتى تتفاعل كل المكونات مع بعضها. يتناول الفرد هذا المشروب قبل ميعاد نومه بساعة.

مشروب الزنجبيل بالليمون لتفتيت الدهون

المكونات:

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

عصير ليمون.

كوب ماء مغلي.

ملعقة كمون مطحون.

طريقة التحضير: