احذروا 7 علامات تدل على الإصابة بسرطان القولون أكثر السرطانات انتشارا بين العرب

يعتبر سرطان القولون من أشهر أنواع السرطان حيث أن القولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة في الجهاز الهضمي، ويحدث سرطان القولون بصورة كبيرة عند البالغين الأكبر سناً وهو عبارة عن سلال صغيرة ينتج عنها بعض الأعراض لذلك يجب اللجوء إلى الطبيب عند ظهور هذه الأعراض، ومن أشهر أعراض سرطان القولون الضعف والإرهاق وفقدان الوزن الغير مبرر والنزيف الشرجي وجود دماء في البراز والإمساك والإسهال التقلصات المؤلمة.

أعراض الإصابة بمرض سرطان القولون

حدوث تغيرات في نشاط الأمعاء الطبيعي والتي تظهر على هيئة إسهال وإمساك مستمر وتغيرات في منظر البراز ووسيلة التبرز وتستمر هذه التغييرات لفترة كبيرة تزيد عن أسبوعين تقريباً. حدوث نزيف في فتحة الشرج وظهور دم في البراز. ضيق في البطن ويظهر على هيئة مغص مستمر وانتفاخات وأوجاع ووجود غازات. حدوث ألم أثناء التبرز في منطقة البطن. شعور مستمر بعدم انتهاء التبرز وعدم فراغ الأمعاء منها بصورة كاملة. التعب المستمر والضعف العام. هبوط في الوزن بدون أي مبررات. ابتلاع الهواء يتم إطلاق الهواء الذي ابتلعه الإنسان إلى الخارج عن طريق التجشؤ حيث يمر هذا الهواء عن طريق الجهاز الهضمي وثم يتم اطلاق عن طريق فتحة الشرج، وعند ابتلاع كمية كبيرة من الهواء قد يتسبب في حدوث الحازوقة. تتكون أيضاً بعض الغازات بسبب أنواع معينة من الطعام ولكن هذا الأمر يختلف من شخص إلى شخص آخر. الإمساك قد يسبب الإمساك بوجود الغازات. استخدام بعض الأدوية حيث أن بعض الادوية والوصفات الطبيعية تتسبب في بعض الآثار الجانبية مثل الانتفاخ والغازات.

أسباب الإصابة بمرض سرطان القولون

يصاب الإنسان بسرطان القولون عندما يحدث بعض التغيير في مجموعة من الخلايا السليمة وهذه الخلايا السليمة، وتنقسم بصورة منتظمة ومنسقة حتى يتم منع الجسم من إمكانية العمل وأداء المهمات الخاصة به بالصورة الطبيعية، كما أن عملية انقسام الخلايا، ونموها تخرج عن السيطرة في الكثير من الأوقات لذلك يحدث انقسام الخلايا بدون الحاجة لها كما أن هذه الزيادة يرافقها إنتاج بعض الخلايا السرطانية في غلاف القولون الداخلي، وأثناء فترة زمنية طويلة جداً تصل هذه الفترة إلى سنوات ويمكن أن يخترق السرطان جدار القولون في مرحلة متقدمة من هذا المرض ولكن الى هذا الوقت لم يعرف أحد السبب الحقيقي لحدوث سرطان القولون.