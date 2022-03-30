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عمر شويل - جدة وصفة مجربة لتبييض البشرة والجسم وتزيل الاسمرار في وقت سريع من أول مرة، تحلم الكثير من الفتيات بالحصول علي بشرة موحدة خالية من أي شوائب، ولكن نظراً لتعرض البشرة لعوامل كثيرة مثل أشعة الشمس أو جفاف الجلد نتيجة الإفراط في استخدام مساحيق التجميل، مما تتسبب في اسمرار البشرة ولذلك تلجأ للوصفات الطبيعية والتي أثبتت نتيجة فعالة في التخلص من مشاكل البشرة، وتعتبر زبدة الشيا من المنتجات التي كثر استخدامها في وصفات الشعر والبشرة ويرجع ذلك إلى العناصر التي تحتويها والتي تعمل على تغذيتهم مما تساعد في تنظيف البشرة وتطهيرها، وتساعد هذه الوصفة في تجميل البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات مع زيادة الترطيب العميق الذي تحتاج البشرة له.

وصفة سريعة لتبييض البشرة والجسم وتمنحك نتيجة مذهلة من أول استخدام

يعد تبييض البشرة والجسم من الأمور الهامة التي تحرص عليها النساء حتي تتمتع بعلامات الجمال والنضارة.

ولهذا تبحث عن أفضل الطرق للحصول علي بشرة ناصعة البياض مثل كريمات تفتيح البشرة المعروفة.

إلا أنها تؤدي لمشاكل كثيرة علي البشرة مثل ظهور الحبوب واسمرار الجلد.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة مجربة لتبييض البشرة وتعمل علي تفتيح الأماكن الداكنة بشكل سريع.

فوائد زبدة الشيا والزنجبيل لتبييض البشرة والجسم



يحتوي هذا الماسك على العديد من المغذيات والتي تكون عبارة عن معادن وفيتامينات متواجدة في زبدة الشيا والزنجبيل

الذي يعتبر غني بحمض الستريك و الأوليك، وكل هذه عناصر تزيد من جمال البشرة، ومن فوائد هذا الماسك:

الحفاظ على البشرة من ظهور علامات التقدم في العمر أو علامات الشيخوخة المبكرة.

لذلك يعتبر مرطب قوي لجميع أجزاء الجسم.

يساعد الزنجبيل على التخلص من التهابات البشرة.

يتميز هذا الماسك بقدرته على تفتيح لون البشرة والتخلص من الندوب والنمش والبقع الداكنة على الجلد.

يمد البشرة بفيتامين A، ويساعد في إنتاج الكولاجين .

. يقوم هذا الماسك بعمل تطهير للوجه منا يقل من احتمال ظهور حب الشباب.

وصفة زبدة الشيا والزنجبيل لتبييض البشرة

تُحضر هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة و طريقة التحضير كالتالي