3 مكونات استخدموها على الشعر للقضاء على القشرة بشكل طبيعي ونهائي

وصفة علاج القشرة هامة ويبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يعانون من فروة الرأس الدهنية التي تكون قشرة الشعر خاصةً في فصل الشتاء، فنجد أن مشكلة وجود القشرة في الشعر مزعجة للغاية، ويبحث الجميع عن حلول جذرية للتخلص منها في وقت قصير، ويمكن التخلص منها بكل سهولة وأمان بمواد طبيعية لها فاعلية كبيرة.

وصفة علاج القشرة بطرق طبيعية

توجد أكثر من وصفة وطريقة لعلاج قشرة الشعر والقضاء عليها نهائياً، مثل:

الحلبة للتخلص من القشرة

تعد الحلبة من الحبوب الطبيعية التي لها دور كبير في القضاء على القشرة بالشعر.

للحلبة دور فعال في علاج مشكلة تساقط الشعر، بفضل احتوائها على نسبة كبيرة من عنصر النيكوتينيك.

تحتوي الحلبة على أحماض أمينية، وبوتاسيوم، وبروتين، وفيتامين ج، وكل هذه العناصر تساعد كثيراً في تقوية الشعر.

يتم تحضير وصفة الحلبة هذه كما يلي:

نقوم بنقع ملعقتان من الحلبة في ماء ونتركهم لمدة ليلة. بعد ذلك نطحن حبوب الحلبة المنقوعة لتتكون عجينة متماسكة. نضع هذه العجينة على فروة الشعر لمدة نصف ساعة، ثم نشطف الشعر بمنقوع الحلبة. نكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للقضاء على القشرة بشكل تام

الليمون للقضاء على قشرة الشعر

الليمون هام جداً للحفاظ على الشعر وصحته بشكل عام، هذا بجانب قدرته الكبيرة في القضاء على قشرة الشعر.

فيقوم الليمون بمعادلة نسبة وجود الهيدروجين في فروة الرأس، والذي نتج عنه تقليل نسبة الزيوت الزائدة في الفروة التي تكون قشرة الشعر بعد ذلك.

طريقة تحضير الوصفة

نأتي بنصف حبة ليمون، ونبدأ نستخدمها في تدليك فروة الرأس بشكل يومي.

ثم نغسل الشعر جيدًا بماء فاتر للتأكد من عدم وجود بقايا لعصير الليمون.

فاعلية الخل في التخلص من قشرة الشعر