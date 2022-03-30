تنظيف مطبخ بكوب شاي والليمون خلطة جبارة لتلميع المطبخ والشفاط

مع إقتراب شهر رمضان المبارك تقوم كل ربة منزل بتنظيف وترتيب منزلها وجعله في أبهى صورة ترحيبا بالشهر الفضيل وتواجه ربة المنزل العديد من الصعوبات في التنظيف وخاصة في تنظيف المطبخ والحوائط والسجاد والأنتريهات والسجاد والشبابيك والبلكونات ولكن دعني أعرفك على أسرار لتنظيف المنزل بالكامل بكل سهولة وبدون أي مجهوات وأكشف لكي سر مجموعة من الخلطات والوصفات السحرية في التنظيف في السطور التالية.

خلطة تنظيف مطبخ من الدهون الصعبة والشفاط

ونبدأ بتظيف المطبخ والذي تقضي فيه ربة المنزل معظم أوقاتها فلابد أن يكون نظيف ومريح لها ولكن هذا هو أكثر مكان لتجمع الدهون والأوساخ.

أولا سنقوم بإعداد خلطة لتنظيف المطبخ بالكامل من دولايب مطبخ وشفاط وبوتاجاز وحوائط.

مكونات وطريقة تنظيف المطبخ بالكامل

كوب من الخل الأبيض. ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة كبيرة من ملح الليمون. عصير ليمونة. كوب كبير من الشاي بدون سكر. نصف كوب من الديتول. سائل تنظيف الأطباق. كوب من ماء الورد. كيس من الفانيليا. جل غسيل. سلك مواعين خشن.

تحضير خلطة نسف الدهون بالمطبخ مهما كانت شدتها