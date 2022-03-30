نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف مطبخ بكوب شاي والليمون خلطة جبارة لتلميع المطبخ والشفاط في المقال التالي
مع إقتراب شهر رمضان المبارك تقوم كل ربة منزل بتنظيف وترتيب منزلها وجعله في أبهى صورة ترحيبا بالشهر الفضيل وتواجه ربة المنزل العديد من الصعوبات في التنظيف وخاصة في تنظيف المطبخ والحوائط والسجاد والأنتريهات والسجاد والشبابيك والبلكونات ولكن دعني أعرفك على أسرار لتنظيف المنزل بالكامل بكل سهولة وبدون أي مجهوات وأكشف لكي سر مجموعة من الخلطات والوصفات السحرية في التنظيف في السطور التالية.
خلطة تنظيف مطبخ من الدهون الصعبة والشفاط
ونبدأ بتظيف المطبخ والذي تقضي فيه ربة المنزل معظم أوقاتها فلابد أن يكون نظيف ومريح لها ولكن هذا هو أكثر مكان لتجمع الدهون والأوساخ.
أولا سنقوم بإعداد خلطة لتنظيف المطبخ بالكامل من دولايب مطبخ وشفاط وبوتاجاز وحوائط.
مكونات وطريقة تنظيف المطبخ بالكامل
- كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
- عصير ليمونة.
- كوب كبير من الشاي بدون سكر.
- نصف كوب من الديتول.
- سائل تنظيف الأطباق.
- كوب من ماء الورد.
- كيس من الفانيليا.
- جل غسيل.
- سلك مواعين خشن.
تحضير خلطة نسف الدهون بالمطبخ مهما كانت شدتها
- نقوم بإحضار وعاء بلاستيكي ونضع فيه ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم والخل والديتول وسائل تنظيف الأطباق وجل الغسيل.
- ونضيف لهم الماء الساخن ثم نقوم بفك الشفاط ونقوم بوضعه داخل الخلطة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بمسحه وسوف تختفي كل الدهون والأوساخ المتراكمة عليه ونقوم بتجفيفه جيدا ثم إعادة تركيبه.
- ونقوم بتظيف دواليب المطبخ من الداخل نقوم بمسحها جيدا بقطعة قماش قطنية نظيفة ومغمورة في ماء بالخل وماء والورد لتعطير الدواليب ونقوم بإعادة ترتيب الأواني بطريقة جيدة.
- ثم نقوم بإحضار كوب من الشاي بدون سكر ونتركه ليبرد تماما ثم نضعه في زجاجة ببخاخ ونقوم برش دواليب المطبخ من الخارج ومسحها بقطعة قماش نظيفة وستحصلين على دواليب مطبخ لامعة كالجديدة.
- ثم نقوم بتنظيف شباك المطبخ في وعاء نقوم بوضع ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم والخل والديتول وماء ساخن وبواسطة سلك المواعين نقوم بغسيل الشباك بكل سهولة ثم نقوم بمسحه وتجفيفه جيدا.
- ثم نقوم بتنظيف الحوائط نقوم بإحضار زجاجة مزودة ببخاخ ونضع فيها عصير الليمونة وملعقة من البيكربونات الصوديوم وملعقة من الخل وملح الليمون والكلوركس الألوان ونرج الزجاجة جيدا حتي تمتزج كل المكونات ونقوم برش الحوائط ومسحها بواسطة ليفة تنظيف بكل سهولة ستلاحظين إزالة الدهون.
- بكل سهولة وتفيد هذه الخلطة أيضا في تنظيف الحوائط الأخرى المتشبعة بالزيت والبلاستيك، ثم نقوم بتنظيف البوتاجاز .
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