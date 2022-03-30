فطائر السكر والزبدة سهلة وسريعة والطعم روعة

تعتبر فطائر السكر والزبدة ، من المعجنات والمخبوزات الحلوة التي يعشقها الأطفال فهي لذيذة ومغذية، ويمكن تناولها في المدرسة بديل عن السندوتشات التقليدية، فهي عبارة عن عجينة بحشوة الزبدة والسكر سهله وسريعة التحضير، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل منزل، لذا ترغب جميع الأمهات في عمل المعجنات الخفيفة والمغذية في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر السكر والزبدة سهلة وسريعة وطعم روعة.

مكونات عمل فطائر السكر والزبدة



من هنا سوف نقدم لكم خطوات هذه الفطائر الشهية وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب الدافئ.

الحشو:-

2 ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير فطائر السكر والزبدة اللذيذة وهي كالتالي:-

في العجان الكهربائي، نضع الدقيق والخميرة وبيكنج بودر والسكر، والملح والبيض والفانيليا والزبدة والحليب الدافئ، ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على قوام طري وناعم. بعد ذلك توضع في طبق وتغطي بكيس بلاستك وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم نأخذ جزء من العجينة ونفردها على شكل مربع، بسمك نصف سم وندهنها بالزبدة ونرش القليل من السكر، ونلفها رول ونغلق الأطراف جيداً. ثم بعد ذلك نقطعها حلقات وترص في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة نصف ساعة قبل الخبز. بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بالزبدة ونرش القليل من السكر، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة، حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم بعد ذلك نخرجها من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

اسرار نجاح الفطائر

من هنا سوف نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-