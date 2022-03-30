أحلي مهلبية قمر الدين بالمكسرات بطريقة بسيطة وشهية ولذيذة وصحية وبأقل تكلفة وبالمنزل

مهلبية قمر الدين من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم وهي محببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير وخاصة بعد الإفطار، وكما أن مهلبية قمر الدين يتم عملها من المشمش المجفف والذين له أهمية كبيرة جداً أثناء الصيام، حيث يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، وهي منتشرة تناولها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل شبه يومي في رمضان، ويمكننا إضافة المكسرات الطازج إلي مكونات عمل قمر الدين، وذلك يزيد من القيمة الغذائية المضافة لها، وهناك العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة والتي تحتوي عليها طريقتنا المميزة لعمل المهلبية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك من خلال المكونات الغذائية الهامة والمفيدة المضافة لها، والتي تحتوي على المكسرات بمختلف أنواعها والتي تعتبر أحد أهم وأقوى المضادات الحيوية الطبيعية والمغذية والمفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير، والتي تعمل على إمداد الجسم بالمقويات الطبيعية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتنشيطه بشكل عام، وذلك لمقاومة العديد من الأمراض الخطيرة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وخاصة للأطفال وذلك مثل الأمراض السرطانية الخطيرة، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عمل المهلبية كما يعتقدون بأن طريقة عملها شئ صعب، لذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يبحث عنها الجميع وذلك من خلال عملها بالمنزل لعمل أحلي وأطعم مهلبية قمر الدين.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم مهلبية قمر الدين، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم، ودائما ما ننصح بضرورة عملها في المنزل وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض الخطيرة الأخري.

المكونات

ملعقتين كبيرة من النشا.

نصف كوب ماء بارد.

كوبان من قمر الدين.

6 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات مجروشه بندق، لوز، زبيب، فستق عين جمل.

نصف كوب ماء آخر للنشا.

طريقة التحضير