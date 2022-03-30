طريقه تحضير الكنافة بصوص الكراميل خطوة بخطوة مثل الجاهز بالضبط روعة

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الكنافة بصوص الكراميل، تعتبر الكنافة من أكثر أطباق الحلويات التي يشتهر بها المطبخ الشرقي و لعلها الحلوى الأهم و الأكثر تناولاً في شهر رمضان المبارك في الكثير من البلدان العربية فلا يمر شهر رمضان بدون تناول طبق من الكنافة الشرقية بمختلف أنواعها لذلك نقدم لك طريقة سهلة و بسيطة لإعداد طبق الكنافة الرائع في المنزل لتتزين به مائدة طعام الشهر الكريم الكنافة بصوص الكراميل سوف نقسم هذه الطريقة إلى 3 خطوات الخطوة الأولى إعداد الشربات 2 كوب و نصف من السكر

1 كوب و ثلث من الماء

عصير نصف ليمونه

رشه فانيليا طريقة تحضير الشربات نحضر وعاء نفرغ فيه السكر و الماء و نضعه على النار

عندما يبدأ الخليط في الغليان نقوم بإضافة عصير نصف ليمونه ثم نقوم بتهدئة النار

نترك الخليط لمدة 50 دقيق على النار

نطفئ الموقد و نضيف رشه الفانيليا

نضع الشربات في وعاء فارغ و نتركه ليبرد الخطوة الثانية إعداد الكراميل طريقة تحضير الكراميل على نار متوسطة أو أقل قليلا نضع طاسة و نضع بها كوب من السكر و نتركه يذوب بدون تقليب

بعد أن يذوب السكر نقوم بتحريك الطاسة قليلا حتى نضمن ذوبان السكر تماماً

نقوم بإضافة كوب من الكريمة المغلي إلى السكر و على نار هادئة نقوم بالتقليب

بعد أن يصبح القوام سائل و ناعم نقوم بإضافة رشه من الملح

نضع الكراميل في وعاء فارغ و نتركه يبرد الخطوة الثالثة : الكنافة نصف كيلو كنافة

3 ملاعق من السكر المطحون

كوب من الزبدة المذابة و يفضل إزالة طبقة الحليب من الزبدة بعد إذابتها

3 ملاعق من نوع المكسرات المفضل

قالب أو صينية بها دوائر مفرغة مثل قوالب الكب كيك طريقة تحضير الكنافة نضع الكنافة في وعاء و نضيف إليها السكر المطحون و نقوم بالتقليب جيداً حتي تتشرب الكنافة السكر

نقوم بإضافة كوب الزبدة المذابة إلى الكنافة و نقوم بالتقليب جيداً حتى تتشرب الكنافة الزبدة

ونقوم بدهن دوائر الصينية جيداً بالزبدة

نقوم بوضع الكنافة في دوائر الصينية المفرغة و نضغط الكنافة جيداً باليد أو بملعقة

ندخل الصينية الفرن في درجة حرارة 180 مئوية و نتركها حتى تكتسب اللون الذهبي

بعد إخراجها من الفرن نقوم بإضافة الشربات إلى الكنافة

نحشو الكنافة بالكراميل و يمكنك حشوها كما تحبين بالنوتيلا أو المكسرات و أي نوع حشو تحبينه

الكنافة الآن جاهزة للتقديم عمر شويل - جدة طريقه تحضير الكنافة بصوص الكراميل خطوة بخطوة مثل الجاهز بالضبط روعة - ثقفني

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