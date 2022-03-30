نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كرواسون فرنسي بالشيكولاتة الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والذي يتمتع بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكرواسون من المخبوزات التي تهدف إلى الاشباع والتي يفضل تناولها غالبية الأفراد في وجبة الإفطار، وهي من أهم المخبوزات التي يقبل عليها الجميع وذلك لما تحتويه من فوائد غذائية هامة ومفيدة ومغذية للصحة العامة والجسم، حيث أن طريقتنا المميزة لعمل الكرواسون الفرنسي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها والتي تحتوي على الدقيق، والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم والذي يعمل على إمداد الجسم بالنشويات المغذية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كرواسون فرنسي بالشيكولاتة.
طريقة عمل الكرواسون الفرنسي ومكوناته
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كرواسون فرنسي بالشيكولاتة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سهلة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والسليمة والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الكرواسون الفرنسي في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.
المكونات
- ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب حليب.
- نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
طريقة التحضير
- نحضر أولا وعاء ونضع كوب من الماء مع كوب من الدقيق، ونضيف إليهم الخميرة ونخلطهم جيدا حتي لا تتكون أي كتل من الدقيق، ونتأكد من عمليه الذوبان التام.
- ونترك هذه المكونات حتي تتضاعف الخميرة ونتركها لمدة نصف ساعة علي الأقل.
- بعد خمور الخميرة، نحضر وعاء أخر كبير للعجن ونضع باقي كمية الدقيق الكوبان ونصف، ثم نضع الزبدة السائلة والملح والحليب.
- نعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا لمدة دقيقتين، ونقوم بتغطيتها بقطعه من القماشة المبللة، ونتركها لمدة ثلث ساعة.
- بعد مرور الثلث ساعة، نعجن المكونات مرة أخري لمدة عشر دقائق.
- بعد العجن الجيد لهذه المكونات، نغطي إناء العجن بكيس بلاستيكي ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور النصف ساعة، نقوم بإحضار الزبدة الباردة، ونقوم بإحضار أكياس من البلاستيك الشفافة، ونضع الزبدة على هذه الأكياس ونقوم بعملية النشب الجيد للزبدة.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونفردها على سطح المطبخ ونفردها علي شكل مستطيل. بعد فرد العجينة علي شكل مستطيل نضع بداخلها قطعه من الزبدة، ونقوك بفرد الزبدة علي العجينة حتي تمتزج الزبدة مع العجين جيدا.
- ثم نقوم بطوي العجينة علي الزبدة، ونضغط عليها باليد لفرده.
- ثم نقوم بعملية الطي المتكرر للعجينة، حتي تصبح في النهاية علي شكل ظرف وتصبح علي شكل طبقات متكررة.
- ثم نلف العجينة بأكياس من البلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل. بعد مرور ليلة كاملة نخرج العجينة من الثلاجة، ونضعها علي سطح المطبخ النظيف المرشوش بالدقيق، ونقوم بفردها.
- ثم نقسم العجينة إلي قسمين، ونقوم بفردها علي شكل أسطوانة.
- ونضعه في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة، ثم نخرجها من الثلاجة، ونقوم بقطع حواف العجينة لنحصل علي شكل مستطيل.
- ونقوم بتقطيعه علي شكل مثلثات. ونقوم بوضع الحشو المحببة والمفضلة إليك، ونقوم بلف الكرواسون علي شكل هلال.
- بعد الانتهاء من الكمية، نقوم بإحضار صينية، ونقوم بدهنها بالسمنة، ونضع بها قطع الكرواسون.
- ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونضع بها صينية الكرواسون ونتركها في الفرن حتي نحصل علي اللون الذهبي.
- بعد الحصول علي اللون المرغوب لديكي، نخرجها من الفرن، وبذلك نحصل علي كرواسون ذو طعم لذيذ وشهي ورائع.
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