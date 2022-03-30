ألذ كرواسون فرنسي بالشيكولاتة الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والذي يتمتع بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكرواسون من المخبوزات التي تهدف إلى الاشباع والتي يفضل تناولها غالبية الأفراد في وجبة الإفطار، وهي من أهم المخبوزات التي يقبل عليها الجميع وذلك لما تحتويه من فوائد غذائية هامة ومفيدة ومغذية للصحة العامة والجسم، حيث أن طريقتنا المميزة لعمل الكرواسون الفرنسي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها والتي تحتوي على الدقيق، والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم والذي يعمل على إمداد الجسم بالنشويات المغذية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كرواسون فرنسي بالشيكولاتة.

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كرواسون فرنسي بالشيكولاتة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سهلة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والسليمة والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الكرواسون الفرنسي في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير