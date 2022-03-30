مورق وأحلى من الجاهز.. أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي زي المخابز

طريقة عمل الفطير المشلتت، من منا لا يحب الفطير المشلتت المحضر بالسمن البلدي خلال وجبة الإفطار مع العسل الأسود والجبن الحار، حيث يعد الفطير المشلتت من أشهى المخبوزات والأطعمة اللذيذة التي تقدم خلال الفطور وخاصة في بلاد الشرق الأوسط والقرى، ويمكن الحصول عليه من محلات المخبوزات والمعجنات المخصصة في تحضيره، ولكن بعد معرفة سر كيفية عمل الفطير المشلتت سوف نشاركها معكم من خلال السطور التالية، دعونا نتعرف عليها.

طريقة عمل الفطير المشلتت

الفطير المشلتت هو عبارة عن طبقات رقيقة من العجين التي تحضر بالدقيق والماء أو الحليب، والمدهونة بالسمنة البلدي والزبدة، ثم يتم إدخالها الفرن وتقدم مع العسل أو السكر أو أي نوع من أنواع الجبن، وهذه أبرز خطوات إعداده في المنزل:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمنة البلدي الذائبة.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

لتر من الماء النقي الفاتر.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير