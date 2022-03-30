مورق وأحلى من الجاهز.. أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي زي المخابز

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طريقة عمل الفطير المشلتت، من منا لا يحب الفطير المشلتت المحضر بالسمن البلدي خلال وجبة الإفطار مع العسل الأسود والجبن الحار، حيث يعد الفطير المشلتت من أشهى المخبوزات والأطعمة اللذيذة التي تقدم خلال الفطور وخاصة في بلاد الشرق الأوسط والقرى، ويمكن الحصول عليه من محلات المخبوزات والمعجنات المخصصة في تحضيره، ولكن بعد معرفة سر كيفية عمل الفطير المشلتت سوف نشاركها معكم من خلال السطور التالية، دعونا نتعرف عليها.
طريقة عمل الفطير المشلتت
الفطير المشلتت هو عبارة عن طبقات رقيقة من العجين التي تحضر بالدقيق والماء أو الحليب، والمدهونة بالسمنة البلدي والزبدة، ثم يتم إدخالها الفرن وتقدم مع العسل أو السكر أو أي نوع من أنواع الجبن، وهذه أبرز خطوات إعداده في المنزل:
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من السمنة البلدي الذائبة.
- نصف كوب من الزبدة الطرية.
- لتر من الماء النقي الفاتر.
- ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
خطوات التحضير
- وضع الدقيق والسكر والملح في بولة كبيرة الحجم، ثم يتم إضافة الماء بشكل تدريجي.
- عجن المكونات مع بعضها جيداً للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- الاستمرار في عجن وفرك المكونات لمدة خمسة عشر دقيقة لكي تصبح طرية جداً.
- دهن العجينة بالزيت ثم تغطى بقطعة من القماش النظيفة، ويترك لمدة ثلاثون دقيقة لكي ترتاح ويتضاعف حجمها.
- هذه العجينة سوف تصنع ثلاثة قطع من أقراص الفطير المشلتت، لذلك يتم تقسيم العجينة إلى ثلاثة كرات كبيرة، وتسع كرات صغيرة.
- مزج الزبدة والسمنة البلدي والزيت في وعاء عميق، ثم تحضر فرشاة الطبخ لاستخدامها في دهن العجينة بهذا المزيج.
- فرد كرات العجينة الكبيرة، ثم يتم وضع ملعقة صغيرة من مزيج الزبدة والسمنة والزيت فوق العجينة.
- فرد الكرات التسع الصغيرة من العجينة ثم يتم وضع لكل قرص من كرة العجينة الكبيرة ثلاث أقراص صغيرة.
- تدهن بين كل طبقة من طبقات العجينة بملعقة من مزيج المواد الدهنية، ثم يتم غلق الفطير بالقرص الكبير وبداخله أقراص العجينة الصغيرة.
- دهن وجه الفطير بمزيج السمنة البلدي ثم تترك لمدة نصف ساعة لكي ترتاح طبقات العجينة.
- إدخال أقراص الفطير المشلتت إلى الفرن لمدة نصف ساعة، ثم تخرج ساخنة وتقدم.
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