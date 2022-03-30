طريقة عمل الكبدة على اصولها فى المنزل بالخلطة الرائعة والطعم الشهى بعدة وصفات زى المحلات

الكبدة من الاكلات الهامة والضرورية لصحة الانسان وهى من الاكلات التى تحتوى على الكثير من الفوائد الغذائية. وتمد الكبدة الجسم بما يحتاجه من العناصر الغذائية الضرورية والتي لا غنى عنها. والكبدة من الوجبات المحببة والمفضلة لدى الجميع من الكبار والصغار. وتلبية إلى رغباتكم فى معرفة افضل الوصفات والطرق فى تحضير الكبدة فى المنزل.نوضح فى الخطوات التالية اسهل و افضل والذ طرق عمل الكبدة.

خطوات تحضير الكبدة فى المنزل

لا تحتاج الكبدة الى مجهود او وقت فى التحضير كما أنها لا تحتاج الى مكونات كثيرة في التحضير.كما يمكن تحضير الكبدة بعد طرق ووصفات مختلفة حسب الرغبة والاذواق. حيث يمكن تحضير الكبدة الاسكندرانى الشهية او الكبدة المقلية.او الكبدة بالردة. ونوضح فى السطور التالية الذ وافضل طريقة لعمل الكبدة فى المنزل.

مكونات الكبدة الشهية الرائعة

مقدار كيلو من الكبدة البقرى الطازجة.

ثلاث حبات من البصل شرائح رقيقة.

ثم حبتان من الطماطم مقطعة قطع ناعمة.

مع خمس حبات من الفلفل الاخضر الحار او الحلو حسب الرغبة شرائح رفيعة.

حبتان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

ايضا ملعقة من الملح.

مع ملعقة من بهارات الكبدة.

ثم ملعقة من الكزبرة الناشفة الناعمة.

حزمة من البقدونس الأخضر مقطعة الى قطع للتزيين.

مع ثلاث ملاعق من الزيت.

خطوات وطريقة تحضير الكبدة اللذيذة

تقطيع الكبدة الى شرائح رفيعة ثم وضع الزيت فى مقلاة عميقة على النار حتى يسخن.

اضافة البصل والثوم مع التقليب حتى يذبل البصل جيدا. ثم اضافة الفلفل الاخضر وكذلك الكبدة مع التقليب.

اضافة الفلفل الاسود والكمون والملح والكزبرة والبهارات تقليب المكونات خمس دقائق حتى تتشوح الكبدة جيدا وتنشف السوائل.

ثم اضافة الطماطم الى المكونات مع التقليب لمدة عشر دقائق حتى تنضج الكبدة والمكونات وتجف السوائل جيدا.

توضع الكبدة بعد النضج على البقدونس المقطع فى اطباق التقديم.تقديم الكبدة جانب السلطات والخبز.

طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل