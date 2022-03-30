حضري كعك العيد الناعم بالعجمية في المنزل مثل الجاهز وأحلي

يعتبر كعك العيد الناعم بالعجمية ، من الحلويات الشرقية المشهورة والمعروفة في دول العالم، وتقدم في الأعياد والمناسبات السنوية وحفلات العرائس وخاصة عيد الفطر المبارك إعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتفضل الكثير من ربات المنازل إعداده في المنزل بحشوات مختلفة، بدلاً من شرائه جاهز بأسعار غالية، يقدم هذا النوع من الكعك بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، ويقبل علي تناوله الكثير من الأشخاص خاصة علي الإفطار في الصباح، فهو يعتبر لذيذ ومغذي للأطفال لاحتوائه علي الحليب الغني بالكالسيوم والمعادن المهمة للجسم، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كعك العيد الناعم بالعجمية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كعك العيد الناعم بالعجمية

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذا الكعك اللذيذ وهي كالتالي:-

كيلو من دقيق البسكويت.

نصف كيلو من السمنة الباردة.

ربع كوب حليب بارد 50 ملي.

3/4 ماء بارد 150ملي.

نصف كوب من السكر 60 جرام.

ملعقة كبيرة من الخميرة 10 جرام.

ملعقة صغيرة ونصف من بيكنج بودر 7 جرام.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا 3 جرام.

رشة صغيرة من بهارات الكعك 3 جرام.

رشة صغيرة من الملح 3 جرام.

ملعقة كبيرة من السمسم 25 جرام

مقاديرالعجمية:-

3 ملاعق كبيرة من السمنة 50 جرام.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض ٣٥ جرام

كوب عسل نحل 340 جرام.

ملعقة كبيرة من السمسم 10 جرام.

كوب من عين الجمل المجروش 113 جرام.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير كعك العيد الناعم بالعجمية في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

أولاً في طبق نقوم بوضع الحليب البارد والماء البارد والسكر ونقلب جيداً، حتى يذوب السكر تماماً ويترك جانباً. ثم نقوم بوضع الدقيق وبيكنج بودر والخميرة وبهارات الكعك والسمسم والملح والسمنة الباردة في العجان الكهربائي، ونقلب جيداً بدون عجن حتى نحصل على قوام ناعم. ثم نقوم بإضافة خليط الحليب والماء والسكر ونقلب جيداً، حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك. بعد ذلك توضع العجينة في طبق، وتغطي وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق فقط حتى تتداخل المكونات. ثم بعد ذلك تشكل كرات متوسطة الحجم، ونقوم بعمل حفرة ونضع كرة من العجمية ونلم الأطراف ونكورها، ثم تشكل بواسطة المنقاش الخاص بالكعك. ثم بعد الانتهاء يرص في صينية ممسوحة بقليل من الزيت، مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية. بعد ذلك يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة، حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي خفيف. ثم بعد ذلك يخرج ويترك ليبرد تماماً، ثم يزين بالسكر البودرة ويقدم بألف صحة وعافية.

طريقة تحضير حشوة العجمية

من هنا سوف نتعرف علي خطوات الحشوة وهي كالتالي:-

أولاً نقوم بتحضير الحشوة، في حلة على النار نضع السمنة والدقيق ونقلب جيداً، على نار هادئة حتى تأخذ لون خفيف ونضيف عسل نحل ونقلب لمدة دقيقة ونصف.

ثم نطفئ النار ونضيف ملعقة كبيرة من السمسم وكوب من عين الجمل المجروش ونقلب جيداً، وتترك جانباً لتبرد تماماً ثم تشكل إلي كرات صغيرة الحجم.

اسرار نجاح الكعك

هناك بعض النصائح المهمة لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-