أحلي جلاش بالبسبوسة والمكسرات اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات

الجلاش بالبسبوسة من أحلي وألذ وأطعم الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، كما أنها مشهورة ومنتشرة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وهناك العديد من الأشكال المتنوعة والطرق المختلفة والتي يتم عمل الجلاش بالبسبوسة بها منها علي شكل صوابع، أو مربعات، وهي تتمتع بفوائدها الكثيرة والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام في شهر رمضان بشكل كبير، وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية أثناء الصيام بشكل كبير، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الجلاش بالبسبوسة والمكسرات في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، وذلك لتقديم أفضل حلويات مغذية ومفيدة للصحة العامة والجسم وخاصة لأبنائنا وبناتنا أثناء بصفة خاصة، كما أن عمل الجلاش بالمنزل بيوفر علينا الكثير من النفقات المادية وذلك لسهولة عملها بأقل تكلفة ممكنة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها والذين يعتقدون بأن عملها شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل ألذ وأطعم جلاش بالبسبوسة والمكسرات.

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة والمكسرات ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم جلاش بالبسبوسة والمكسرات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة.

المكونات

لفة واحدة من الجلاش.

عبوة واحدة من البسبوسة.

كمية من الشربات.

عبوة واحدة من الزبادي.

كوب واحد من السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات مجروشه فستق، أو بندق، أو لوز، او عين جمل.

طريقة التحضير