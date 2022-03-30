فوائد تناول التين المجفف على الريق.. يعالج كل هذه المشكلات الصحية

فوائد تناول التين المجفف على الريق، كثير منا يحرص على تناول التين المجفف، بسبب ما يحتويه من فوائد متعددة للجسم لأنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وله قيمة غذائية كبيرة، ولكن يجب أن يتم تناوله أيضا بكمية بسيطة لأنه يوجد بعض المحاذير التي يجب مراعاتها وقد تحدث لبعض الأشخاص وفيما يلي سوف نقدم أهم فوائد التين المجفف، بالإضافة إلى آثاره الجانبية، وخاصة مع كثرة شرائه خلال هذه الأيام ومع دخول شهر رمضان الكريم 2022 أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير.

فوائد تناول التين المجفف على الريق

التين له الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا احصي لذلك سنوضح بعضها فيما يلي:

يحافظ التين على صحة العظام، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم ويعطي الجسم ربع احتياجه من الكالسيوم، مما يجعله يقلل نسبة الإصابة بهشاشة العظام.

الحصول على بشرة صحية، بسبب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة فإنه يمنع ظهور التجاعيد.

تحسين عملية الهضم، حيث يعمل على علاج مشكلة الإمساك، ويقلل خطر الإصابة بالبواسير.

حماية الأعصاب والعضلات، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في انقباض العضلات.

المساعدة في تقليل الوزن، يحتوي التين أيضا على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطي الإحساس بالشبع.

الحفاظ على صحة القلب، حيث أن الألياف الموجودة به تساعد في تخفيض الكولسترول في الدم.

مقاوم لمرض السكري، لأنه يقلل من نسبة ارتفاع السكر في الدم، بسبب احتوائه على فيتامين ه‍.

يحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات ولذا عند تناوله يعود بالنفع على الشعر والبشرة ويجعلها نضرة ونقيه دائماً.

أهم محاذير تناول التين المجفف

كما يحتوي التين المجفف على فوائد متعددة، فإنه يجب يوجد أيضا عدة محاذير يجب أن تعلمها حتي لا تتناوله بشكل مفرط ومبالغ فيه، وتلك المحاذير كما يلي.