نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدتك هترتاح.. 5 أعشاب طبيعية تنهي على الغازات والانتفاخات والتلبكات المعوية ومعاناة المعدة نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التهابات القولون ينتج عنها انتفاخات شديدة وغازات متراكمة بداخل المعدة، مما يسبب فى تقلصات المعدة والشعور بآلام شديدة فى الجهاز الهضمي، حيث تنتج التهابات القولون نتيجة تناول الأطعمة ليلا وخاصة الأطعمة التى تحتاج إلى عملية هضم شديدة، أو نتيجة تناول الأطعمة التى تزيد بها نسبة الثوم أو البصل أو منتجات الألبان، كما أن انتفاخات المعدة تسبب آلام تزعج الكثير، ويبدأ الجميع فى البحث عن أفضل الأعشاب الطبيعية التى بمجرد تناولها تساعد فى علاج مشكلة التهابات القولون والمعدة والانتفاخات المتكررة، فالأعشاب الطبيعية من أفضل الوصفات لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، لذا لابد من متابعة هذا المقال لمعرفة أهم هذه الأعشاب.

أعشاب تنهى معاناتك من الانتفاخات والغازات

مشاكل المعدة معظمها تنتج من التهابات القولون، حيث أنه بمجرد التهابات القولون يسبب تكوين انتفاخات شديدة فى المعدة، والشعور بآلام مستمرة وعدم الراحة أثناء تناول الطعام، كما قد يصل الأمر إلى التقئ أو الشعور بالصداع وعدم الراحة، لذا يحتاج الإنسان إلى تناول وصفة طبيعية تساعد على تهدئة القولون والمعدة حتى يشعر بالراحة مرة أخرى، لذلك ينصح باستخدام الأعشاب التى سوف نوضحها لكم عند الشعور بانتفاخات القولون والمعدة.

1. شاى البابونج

يعد هذا الشاى علاج سحري وفعال لمشاكل المعدة، حيث يساهم فى علاج التهابات المعدة والقولون، ومنع الفرح المعوية وعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

2. أوراق الشبت

تساهم أوراق الشبت فى تهدئة التهابات المعدة الناتجة من تناول الأكلات الغير صحية، فهى تجدد بطانة المعدة وتخفف من الآم.

3. الكمون

يلعب الكمون دور كبير فى تهدئة التهابات الجهاز الهضمي، حيث يحفز عصارة الجهاز الهضمي ويساعد فى علاج الحموضة والالتهابات.

4. الريحان

تناول مغلي أوراق الريحان يساهم بشكل كبير فى تهدئة التهابات المعدة، لذا تناولها بانتظام تساهم فى علاج هذه المشكلة.

5. البقدونس المغلي

يقوم البقدونس بدر السوائل الزائدة فى الجسم، مما يخفف من انتفاخات المعدة والقولون، ومنع التهابات المعدة.

6. النعناع

يحتوى زيت النعناع وكذلك النعناع المغلي على مركبات مضادة للالتهابات، حيث تساهم فى تخفيف آلام المعدة الناتجة عن الانتفاخات، وعلاج جميع مشاكل المعدة والجهاز الهضمي.