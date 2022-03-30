المعجزة الربانية كريم بذور الكتان والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتح البشرة 10 درجات

كريم بذور الكتان والنشا من أقوي الكريمات الطبيعية التي تحارب التجاعيد وتقضي عليها نهائياً، وتزيل الاسمرار وغمقان الوجه الناتج عن أثار الحبوب والشمس الحارقة، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويقضي على الروائح الكريهة ويجعل ملمس الجلد ناعم كالحرير، وهو من الكريمات الخارقة في إزالة حبوب الشباب المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، كما يعطي للبشرة بريق ولمعان غير عادي ويجعلها تبدو جميلة وجذابة طول الوقت، وهو من الكريمات التي تلعب دور كبير في حماية البشرة من علامات تقدم العمر، ومحاربة الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان والنشا المعجزة الربانية للتخلص من التجاعيد نهائيًا وتفتيح البشرة عشر درجات بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم بذور الكتان والنشا

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بذور الكتان والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء وبذور الكتان، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضع الوعاء على النار، ثم نتركه مدة عشر دقائق حتى يغلي. نستمر بتقليب الخليط حتى يصبح لدينا مزيج ثقيل القوام. نصفي الخليط جيدًا، ثم نأخذ الماء المصفى ونتركه جانبًا حتى يبرد. نقوم بإضافة النشا للخليط، ثم نقلب برفق حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على البخار، ثم نقلب حتى يصبح القوام ثقيل. نرفع الوعاء من على البخار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا. نقوم بإضافة زيت جوز الهند، والفازلين للخليط ونقلبهم مع بعض. نغطي الوعاء، ثم نضعه في الثلاجة مدة ربع ساعة حتى يتماسك ويصبح القوام كريمي.

طريقة استخدام كريم بذور الكتان على البشرة

سوف نتعرف على طريقة وضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتى نعمل على تفتيح المسام.

نقوم بتوزيع الكريم على البشرة بالتساوي، ثم ندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم.

نترك الكريم على البشرة مدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا.

نقوم بغسل الكريم بالماء البارد حتى نتخلص من بقايا الكريم.

نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يوميًا قبل النوم.

فوائد النشا للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها النشا للبشرة وهى كما يأتي:-

يعمل على شد البشرة، ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

يساعد على إنتاج مادة الكولاجين بالبشرة حتى تبدو أصغر سنًا.

يجعل البشرة أكثر نعومة.

يعمل على تفتيح البشرة، ويقضي على البقع الداكنة.

يقلل من ظهور الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين.

يقشر البشرة من الجلد الميت، كما يعمل على تنظيفها بعمق.

فوائد كريم النشا وبذور الكتان للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا الكريم للبشرة وهى كما يلي:-