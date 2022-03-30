نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مثل المحلات بألذ طعم في المقال التالي

من أشهى الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص هي دجاج كنتاكي، ويقبل عليها الأطفال بشكل كبير ويذهبوا إلى المطاعم لتناولها، ولكن اليوم سنمكنكم من عمل دجاج كنتاكي في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة، فقط اتبعي نفس المقادير وطريقة التحضير وتحصلين على دجاج كنتاكي في منزلك. مكونات دجاج كنتاكي دجاجتان مقطعتان إلى قطع متوسطة الحجم.

بهارات دجاج وفلفل اسود وملح.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة من الفلفل الرومي.

كوب من الزبادي.

بهار دجاج وورق غار للسلق.

قرفة وبصلة متوسطة الحجم لسلق الدجاج.

حبة من الجزر وأربع حبات من الهيل.

رشة من الملح والفلفل الأسود في وعاء.

ملعقتين من النشا، نصف ملعقة من بهارات الدجاج.

زعتر ناشف وكركم.

بيضتان.

ربع ملعقة من الثوم البودر.

ثلاث أرباع كوب من الحليب.

كمية من البقسماط. طريقة تحضير دجاج كنتاكي نحضر الدجاج ونقطعه قطع صغيرة، ويغسل جيدا بالليمون والدقيق، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة في كل قطعة حتى تتشرب التوابل التي تنقع فيها.

نضع في وعاء عميق الفلفل الأسود والملح وحبة البصل وبهارات الدجاج، وقطع الفلفل الأخضر بعد فرمها.

نضع لبن رايب ونقلب المكونات جيدا، ونضع الخليط في الثلاجة ليلة كاملة.

ثم نخرج قطع الدجاج من خليط التتبيل في اليوم التالي.

يفضل سلق الدجاج إذا كان لديك وقت ضعي في إناء ماء وبصلة والهيل والفلفل والملح وعندما يغلي الماء، نضع الدجاج ويترك لمدة ثلث ساعة فقط. تتبيل وتغليف دجاج كنتاكي نحضر ثلاث اوعية، وعاء به الدقيق والملح والنشا، والكركم وتواصل الدجاج، والثوم المطحون والزعتر الناشف.

في الوعاء الثاني نضع البيض والحليب، ورشة من الملح والفلفل الأسود.

الوعاء الأخير نضع فيه البقساط ورشة من الملح.

نبدأ بوضع الدجاج في الدقيق وننقعه جيدا حتى يغطى من كل الجوانب، ثم نضعه في الوعاء الثاني، ثم بعد ذلك في البقسماط، ونكمل الخطوات مع باقي قطع الدجاج.

نضعها في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك المكونات.

نضع زيت في المقلاة حتى يسخن تماما.

نضيف قطع الدجاج ونتركها على نار متوسطة إذا كان الدجاج غير مسلوق، أما إذا كان مسلوق نضعه على نار هادئة.

نقلبها حتى تنضج ونصفيها من الزيت وتقدم مع الخس وشرائح الخيار والجرجير حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مثل المحلات بألذ طعم - ثقفني

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