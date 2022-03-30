طريقة عمل اللانشون اللحم والدجاج في البيت بوصفات مجربة ناجحة وسهلة التنفيذ

طريقة عمل اللانشون اللحم والدجاج، يعتبر اللانشون من المأكولات المحببة لدي الكبار والصغار لأنه يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، وستنوع مذاق اللانشون بالعديد من الأطعمة يوجد باللحمة والفراخ والزيتون ويحبه الجميع بمختلف أنواعه، في هذا المقال نم لكم طريقة عمل اللانشون في المنزل بطريقة صحية أفضل من شرائه من المحلات.

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طريقة عمل اللانشون في المنزل

يوجد الكثير من الطرق لعمل اللانشون في المنزل وفي السطور التالية نسرد لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل اللانشون في المنزل وبمكونات متوافرة في كل بيت وذلك فيما يلي.

المكونات

٢ كوب من الدقيق.

٢ حبة من البيض.

٤ قطعة جبنة مثلثات،

٣ معالق جبنة فيتا.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى يمكن استبداله

بالزيتون حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف ملعقة من لون طعام.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

مرقة فراخ او مرقة لحمة حسي الرغبة.

طريقة التحضير

نضع البيض والدقيق والزيت في الكبة أو الخلاط الكهربائي ثم نضيف الجبنة الفيتا والثوم البودر والجبنة المثلثات والبصل البودر والبابريكا والمرقة ثم نقوم بضرب كل المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا، بعد ذلك نضع لون الطعام والملح والفلفل الأسود ونضرب مرة أخرى. بعد ذلك نحضر كيس بلاستيك ونضع به الخليط ونغلقه جيدًا ثم نلفه بورق حراري ونتركه جانبًا ثم نقوم بوضع حلة على النار وبها لتر من الماء وورق لوري ونتركها حتى تصل إلى الغليان ثم نضع بها الخليط ونتركه لمدة ساعة ونصف بعد ذلك نخرجه من الماء ونتركه حتى يبرد قليلا ثم ندخله الثلاجة لمدة ٤ ساعات بعدها نقوم بتقطيع اللانشون ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير اللانشون بالفراخ