وصفة إعداد بسكويت الجيلي اللذيذ.. أسرع حلو يمكنك تجهيزه بمنتهى السهولة

وصفة إعداد بسكويت الجيلي اللذيذ، حلو بسكوت الجيلي اللذيذة الذى يعشقه الكثير وخصوصًا الأطفال لأنه يتميز بطعم جميل ورائع، تبحث العديد من السيدات على طريقة بسيطة لعمل بسكوت الجلي في المنزل بطريقه سهلة وسريعة وغير مكلفة لأطفالهم، معنا سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكوت الجلي بكل بساطة ويسر في المنزل.

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طريقة عمل بسكوت الجيلي

هناك الكثير من طرق عمل بسكوت الجيلي في المنزل ومنها ما يلي

المكونات المطلوبة لعمل بسكوت الجيلي

ربع كيلو من البسكوت.

ربع كوب كبير من الذبدة السائحة.

مكونات طبقة الجبنة

نصف كيلو من الجبنة الكريمي.

ملعقة من الجيلاتين.

كوب ماء ساخن.

ربع كوب من السكر.

٧ حبات من الفراولة المقطعة قطع صغيرة.

نصف ملعقة فانيليا.

٣ حبات من التوت المقطع.

مكونات طبقة الجيلي

ربع كوب من الجلي بطعم الفراولة.

كوب من الماء الساخنة.

طريقة تحضير بسكوت الجيلي