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الطريقة الأصلية لتحضير الأرز المعمر المالح، هناك العديد من الوصفات المصرية الأصلية التي تميز بها الريف المصري ومن أشهر تلك الأكلات هي الأرز المعمر وهناك طريقتين له منها المالح و الحلو، وسنقدم لكم طريقة تحضير المالح حيث تعد هذه الأكلة من الأكلات المغذية جدًا وهذا لأنها تحتوي على الحليب والأرز ويمكنك إضافة البروتين مثل قطع اللحم أو قطع الدجاج ولكننا حرصنا أن نقدم الطريقة الأصلية وهي السادة وهكذا ستكون وجبة اقتصادية جدًا و مغذية ايضًا. مقادير الارز المعمر المالح 2 كوب أرز مصري مغسول ومصفي.

3 أكواب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة سمنة او زبدة.

3 ملعقة كبيرة القشطة البلدي.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر طريقة تحضير الأرز المعمر المالح في البداية نقوم بغسل الأرز المصري جيدًا بالماء الجاري، ثم نقوم بتصفيته ونضعه في المصفاة لكي يتخلص من الماء.

بعد ذلك نأتي بطاجن أو صينية الفرن وتكون عالية ونقوم بتوزيع السمن بداخلها من جميع الجوانب.

ثم نقوم بوضع الأرز المغسول و المصفاة في الطاجن و نقوم بوضع الملح و السكر عليه ونقلبهم مع بعضهم.

نقوم باضافة السمن البلدي ونخلطها مع الأرز جيدًا لكى يتشرب كل حبات الأرز منها.

بعد ذلك نقوم بوضع 3 أكواب من الحليب في وعاء كبير ونضعه على النار حتى يغلي الحليب.

نقوم بسكب الحليب المغلي على الأرز المعمر في الطاجن ونقلب الحليب مع الأرز.

نغطي الطاجن ونتركه لمدة نصف ساعة أو ساعة على جنب.

بعد ذلك نأتي بالقشطة ونقوم بتوزيعها على سطح الأرز المعمر، ولا نقوم بتقليبه مع الأرز لكى يأخذ لون.

نسخن الفرن جيدًا قبل وضع طاجن الأرز المعمر، ثم ندخل الطاجن في الفرن على رف الشبكة ونشعل الشواية حتى يغلي ويأخذ اللون الذهبي المميز.

بعد ذلك نطفئ الشواية ونقوم بوصع طاجن الأرز المعمر المالح في الرف السفلي في الفرن ونقوم بتشغيل الفرن وتكون النار هادئة.

نترك الطاجن في الفرن حتى يتم تسوية لمدة 15 دقيقة ثم نخرجه من الفرن وفور خروجه نقوم بوضع ملعقة صغيرة من السمن البلدي ثم يقدم الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الارز المعمر المالح على اصوله ريحة وطعم زمان بقوام كريمي - ثقفني

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