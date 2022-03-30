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القرص الطرية بالزبادي من المخبوزات التي تتميز بطعم شهي ومحبب للكثيرين ويقبل الناس على شرائها بكثرة من المخابز، ويمكنك عملها في المنزل بطعم أحسن من الجاهز وبمكونات بسيطة متوفرة في مطبخك، فدائماً تحرص الأمهات على عمل المخبوزات بأنواعها في المنزل لتقديمها كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ووصفتنا اليوم تتميز بقيمتها الغذائية العالية بفضل مكوناتها المغذية مثل الحليب والزبادي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل القرص الطرية بالزبادي على طريقة الشيف هالة فهمي. مكونات القرص الطرية بالزبادي

كوب من السمن المذاب.

كوب من الزبادي بحرارة الغرفة.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

كوب من الحليب الدافئ.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. لدهن العجين ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير نخلط المكونات الجافة مع بعضها وهي (نصف كيلو من الدقيق، ملعقة كبيرة من السمسم، ثلاث ملاعق كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة، ربع ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من رائحة الكعك ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر). ثم نقوم بإضافة كوب من السمن ونقلب المكونات حتى تمتزج مع السمن ونحصل على قوام مفتت. ثم نضيف كوب من الزبادي بحرارة الغرفة وكوب من الحليب الدافئ وملعقة كبيرة من الخل ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة ونضغط عليها باليد لتصبح على شكل دائرة. ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة على وجه القرص وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. ثم تدهن بخليط الحليب والسكر وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة. بعد تمام النضج نخرج القرص من الفرن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية عمر شويل - جدة القرص الطرية بالزبادي للشيف هالة فهمي بمكونات من مطبخك - ثقفني

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